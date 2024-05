Galaxy Watch7 Ultra: ecco come sarà il nuovo top di gamma Samsung

Luglio è sempre più vicino, ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso il nuovo evento Unpacked di Samsung che mostrerà tutti i nuovi dispositivi del colosso coreano. Nel frattempo leak, rumour e voci di corridoio non mancano, l’ultima delle quali ci mostra quello che realisticamente sarà l’aspetto del nuovo Galaxy Watch7 Ultra, per certi versi molti rinnovato rispetto al precedente modello. Ecco tutto quello che sappiamo.

Bello e massiccio

I render pubblicati da Onleaks e Smartprix, che si basano su progetti CAD, mostrano un orologio ben diverso rispetto al passato, lo schermo sempre circolare, ma all’interno di una cassa quadrata, capace di donare al dispositivo un aspetto più robusto. Dimensioni generose per il nuovo wearable Samsung: 47 x 47,4 x 16,4 mm, un filo più grande del modello Classic dello scorso anno. Oltre alla forma diversa l’altro grande cambiamento è la presenza di un terzo pulsante circolare posto sul fianco della cassa tra i due pulsanti lunghi. Al momento non è dato sapere la sua funzione, molto realisticamente attiverà delle funzioni inedite presenti sul nuovo modello.

Novità anche sul fondo della cassa, con i sensori posizionati in modo diverso e quello che sembra un modo più immediato per cambiare cinturino tramite due piccoli pulsanti. A luglio sapremo tutto sul nuovo Samsung Galaxy Watch Ultra, che si preannuncia come un dispositivo fortemente di rottura col passato, almeno da un punto di vista strettamente stilistico. Il prossimo Unpacked ci dirà tutto, soprattutto in termini di funzionalità avanzate, riguardo il nuovo smartwatch Samsung. Saremo comunque pronti a raccontarvi nelle prossime settimane tutte le voci di corridoio riguardo tutti i nuovi dispositivi Made in Seoul.