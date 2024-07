Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: ora sappiamo veramente tutto sui nuovi pieghevoli Samsung

Tra pochi giorni, il 10 luglio, Samsung presenterà ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli, Galaxy Z Fold6 e Z Flip6, durante l’ evento Unpacked a Parigi. Le indiscrezioni e le anticipazioni che circolavano da tempo sembrano trovare conferma: grazie alle ultime informazioni diffuse dal solito e super prolifico Evan Blass, possiamo dare per certa la configurazione dei nuovi pieghevoli della casa coreana. Sappiamo ora veramente tutto, con tanto di immagino promozionali ufficiali a corredo.

Galaxy Z Fold 6 si presenta con un design rinnovato che lo rende più simile alla serie Galaxy S24 in pieno rispetto di un certo family feeling. Se accostato vicino al suo predecessore, si nota un aspetto più massiccio” e squadrato e un display esterno leggermente più ampio. Anche il Galaxy Z Flip 6 vanta alcune novità, tra cui un profilo leggermente più sottile e una fotocamera principale da 50 MP. Il display esterno, pur mantenendo le stesse dimensioni, adotta la tecnologia IPS. Buone notizie per chi desidera un pieghevole resistente: i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 vantano la certificazione IP48 per la resistenza all’acqua e alla polvere, specificatamente per piccoli corpi solidi di dimensioni pari o superiori a 1 mm, accortezza questa per prevenire danni alle cerniere.

Z Fold 6 è più corto di 1,4 mm e più sottile di 1,3 mm quando piegato, mentre da aperto vanta una larghezza inferiore di 2,7 mm e uno spessore ridotto di 0,5 mm rispetto al suo predecessore. Anche il display principale subisce una piccola modifica in termini di risoluzione, passando da 2176×1812 pixel a 2160×1856. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, non si registrano novità significative: il comparto fotografico rimane invariato, così come la capacità della batteria (4400 mAh) e il vetro posteriore protetto da Gorilla Glass Victus 2.Galaxy Z Fold 6 sarà dotato di un display che raggiunge una luminosità massima di ben 2.600 nit, un valore decisamente superiore ai 1.750 nit del suo predecessore, mentre sotto il cofano troverà posto il potente processore di fascia alta Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Z Fold 6 è anche più leggero di 14 grammi rispetto al modello precedente, lo schermo esterno è più grande di 0,1 pollici e una scocca in alluminio Armor migliorato che lo rende decisamente più resistente rispetto al precedente modello.

Il nuovo Galaxy Z Flip 6 si presenta con un design leggermente più sottile e una fotocamera principale da ben 50MP, un notevole upgrade rispetto ai 12MP del modello precedente. Inoltre, monta un potente processore Snapdragon 8 Gen 3 e una batteria più capiente da 4.000 mAh. Il nuovo Galaxy Z Flip 6 si presenta con un aumento della RAM a 12GB, un evidente passo avanti rispetto al modello precedente. Questo incremento è probabilmente legato alla necessità di gestire al meglio le potenzialità della Galaxy AI. Per quanto riguarda le dimensioni, il Flip 6 è leggermente più sottile (di 0,2 mm) quando piegato, mentre le altre dimensioni e il peso rimangono invariati rispetto al Flip 5. Anche qui troviamo un pannello esterno IPS, come per Z Fold 6.