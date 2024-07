Galaxy Z Fold 6 Slim: emergono alcuni dettagli

Secondo The Elec Samsung starebbe pensando ad una versione “slim” di Z Fold 6, dotato dello schermo più grande adottato sinora su dispositivi pieghevoli: 8 pollici. E sempre secondo il rumor rilanciato dal sito coreano, il nuovo foldable dovrebbe arrivare nel corso dell’anno. Domani è comunque il grande giorno del mega evento Unpacked di Parigi, vedremo quindi che Samsung farà qualche annuncio a riguardo.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni oltre alla grandezza dello schermo interno (quello esterno sarà da 6,5 pollici) e al fatto che sarà più sottile rispetto ai Z Fold 6 che verrà mostrato domani. Per ottenere uno spessore ridotto è molto probabile venga rimossa l’integrazione con S Pen, in modo da risparmiare spazio prezioso. Un’altra cosa che non sappiamo, è in quali paesi verrà commercializzato. La Cina è praticamente confermata visto il boom dei pieghevoli, ma soprattutto a causa del fatto che Samsung non è più leader in quel settore ed ha bisogno di più dispositivi possibili per riprendere il primo posto perso a vantaggio di Huawei. Inutile dire che Stati Uniti e Corea sono gli altri paesi fortemente indiziati per la commercializzazione del nuovo dispositivo. Questo è di fatto il primo rumor di un nuovo pieghevole Samsung in versione “Slim”. Siamo certi che nelle prossime settimane, passata la sbornia da Z Fold 6 e Z Flip, torneremo a scrivere molto spesso di questo nuovo pieghevole, sperando anche in un prezzo più contenuto rispetto ai due nuovi dispositivi.