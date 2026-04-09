Galaxy Z Fold 8, spunta la data del 22 luglio: il ritorno della S Pen può essere la vera novità

Samsung potrebbe avere già in calendario il debutto dei suoi nuovi pieghevoli estivi, ma più della possibile data è un altro dettaglio a far muovere l’attenzione attorno al Galaxy Z Fold 8.

Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo pieghevole di fascia alta dell’azienda coreana potrebbe arrivare il 22 luglio, in una finestra che anticiperebbe di fatto il prossimo appuntamento estivo dedicato ai dispositivi foldable. Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale, ma il quadro che sta emergendo inizia a essere abbastanza preciso da offrire un’idea della direzione scelta da Samsung.

Il punto, però, non è soltanto la data. A rendere più interessante il rumor è soprattutto il possibile ritorno della S Pen, un accessorio che per molti utenti ha sempre rappresentato una parte importante dell’esperienza Fold. Se davvero questa compatibilità dovesse tornare al centro del progetto, il Galaxy Z Fold 8 potrebbe proporsi non solo come smartphone pieghevole premium, ma anche come dispositivo più vicino a chi cerca produttività, scrittura, appunti e multitasking in mobilità.

Perché la S Pen pesa più del giorno di lancio

Negli ultimi modelli, Samsung ha lavorato molto sul tema dello spessore e della maneggevolezza. Proprio per questo, il supporto alla penna era passato in secondo piano. Le voci più recenti sostengono invece che l’azienda stia valutando una nuova soluzione tecnica, capace di riportare la stylus sui foldable senza compromettere troppo il design sottile che oggi il mercato chiede.

È questo l’aspetto che può interessare davvero anche chi non cambia telefono ogni anno. Un pieghevole con schermo ampio è già di per sé un prodotto pensato per lavorare meglio su documenti, mail, note e contenuti visivi. Se a questa formula si aggiunge una nuova penna, allora il dispositivo smette di essere solo un oggetto scenografico e torna ad avere un vantaggio pratico più chiaro nella vita di tutti i giorni.

Per Samsung sarebbe anche un modo per rafforzare il posizionamento della linea Fold in un momento in cui il settore dei pieghevoli deve ancora convincere una parte ampia del pubblico. Il prezzo resta alto, certo, ma funzioni percepite come utili possono cambiare il modo in cui un prodotto viene visto: non più solo top di gamma costoso, ma strumento più completo.

Non solo Z Fold 8: Samsung prepara una nuova famiglia di foldable

Le indiscrezioni parlano inoltre di un evento che potrebbe coinvolgere più modelli. Insieme al nuovo Galaxy Z Fold 8 dovrebbero infatti arrivare anche il Galaxy Z Flip 8 e un ulteriore pieghevole di cui si parla da tempo, indicato in alcune anticipazioni come una variante più ampia e più squadrata della gamma Fold.

Questo significa che Samsung potrebbe voler presidiare in modo ancora più deciso il segmento foldable, differenziando meglio i prodotti tra chi cerca compattezza, chi vuole uno schermo grande e chi punta su un utilizzo quasi da mini tablet. In uno scenario del genere, il ritorno della S Pen avrebbe ancora più senso, perché servirebbe a marcare la distanza tra il modello più orientato alla produttività e quello pensato invece per chi cerca soprattutto portabilità.

Per ora resta tutto sul piano delle anticipazioni, e va letto con prudenza. Però il quadro è abbastanza chiaro: se il 22 luglio dovesse essere davvero la data scelta, Samsung non si limiterebbe a rinnovare la gamma, ma proverebbe a dare al Galaxy Z Fold 8 un’identità più netta. Ed è proprio questo che potrebbe fare la differenza agli occhi di chi, finora, ha guardato ai pieghevoli con curiosità ma anche con parecchi dubbi.