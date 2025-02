Garmin Venu 2: lo smartwatch più innovativo del momento a metà prezzo

Non perdre l’occasione di acquistare uno degli smartwatch più innovativi sul mercato a metà prezzo! Parliamo del Garmin Venu 2, oggi disponibile su Amazon a soli 199 euro con un mega sconto del 50%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, ad un prezzo così conveniente gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Garmin Venu 2: specifiche tecniche e funzionalità

Il Garmin Venu 2 è uno smartwatch all’avanguardia che vanta un enorme schermo Amoled da 1,3 pollici ultra-luminoso con opzione always-on e protezione Corning Gorilla Glass 3. In più si caratterizza per un’elegante lunetta in acciaio inox e cinturino in silicone.

Una specifica importante è la sua enorme autonomia: ha una durata della batteria fino a 11 giorni in modalità smartwatch e fino a 8 ore in modalità GPS con musica, oltre alla ricarica rapida e alla modalità risparmio batteria per non rimanere mai a corto di energia.

Inoltre, grazie a sensori cardio ed SpO2 puoi accedere al set completo di funzioni Garmin per il fitness e per la salute: activity tracking, Body Battery, stress, età fitness, respirazione, monitoraggio del sonno, ciclo mestruale e gravidanza.

Questo modello è anche un compagno di fitness ideale tanto che è dotato di oltre 25 app precaricate per gli sport all’aperto e indoor, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, fitness e molti altri ancora. Tra l’altro, ti offre anche piani di allenamento running Garmin Coach gratuiti e workout predefiniti di yoga, pilates, cardio e forza funzionale.

