Geekom XT12 Pro, lo sconto ti fa grande: tutto il potenziale di un Mini PC

Chiudi gli occhi e immagina. Immagina un processore Intel i9-12900H (14 core, 20 thread, 24 MB di cache, 5,0 GHz), una RAM da 32GB, un disco da 1TB e una selva di connettori per collegare le più disparate periferiche. In mente, probabilmente stai disegnando il profilo di un desktop PC o di un laptop, ma in realtà devi ancora miniaturizzare tutto ciò in modo estremo ed il risultato sarà una sorpresa. Ora, infatti, puoi riaprire gli occhi. Ecco Geekom XT12 Pro:

Geekom XT12 Pro

Quando si parla di Mini PC, spesso il ragionamento è vittima di stereotipi preconcettuali duri a morire. Ma se si guarda alle specifiche, tutto è invece chiaro e alla luce del sole: in questo caso si sta parlando di uno scatolotto con dimensioni pari a 117 x 111 x 38,5 millimetri. Millimetri, esatto, e dentro questo piccolo corpo c’è un’anima piena di potenziale.

Il peso da appena 550 grammi lo rende minuscolo rispetto ad un desktop PC e leggerissimo rispetto a qualsiasi laptop, più portatile di un tablet e più capace di qualsiasi smartphone. Questo lo rende pertanto oltremodo versatile: che lo si installi a scrivania, che lo si monti stabilmente dietro un display (sfruttando l’attacco VESA) o che lo si infili in una borsa per portarselo appresso, saprà esprimere esattamente lo stesso valore in qualsiasi contesto lo si vorrà applicare.

Oltre ad una interessantissima dotazione interna, il Mini PC è anche farcito di una innumerevole dotazione in termini di connettività con l’esterno: tre USB 3.2, una USB 2.0, due USB-C, due HDMI, un jack audio e una porta di rete LAN 2,5GbE costituiscono il ventaglio di possibilità che questo Mini PC mette in tavola: ci si potranno collegare quindi anche due monitor contemporaneamente, affiancando o sdoppiando il contenuto e con la possibilità di gestire fino a 4 schermi contemporaneamente (per una risoluzione massima di tipo UHD 4K).

Un SSD da 1TB (con supporto fino a 2TB) ed una RAM espandibile fino a 64GB indicano potenziali di crescita ulteriori per necessità specifiche, potendo pertanto gestire il dispositivo come una base per un’operatività sempre più ambiziosa.

Il device gode di connettività Wifi 6E Tri-Band ed è dotato di Bluetooth 5.2 integrato. A livello di software viene fornito con Windows 11 Professional. Per garantire le massime performance, anche il sistema di dissipazione del calore è stato studiato nei dettagli affinché la piccola scatola contenitiva possa lasciar fuoriuscire al meglio il calore e ripristinare così rapidamente le temperature interne.

Tre anni di garanzia, consegna immediata e prezzo improvvisamente ancor più vantaggioso: tutta la potenza concentrata in questo Mini PC è disponibile solitamente per 779€ ma, utilizzando entro pochi giorni il codice coupon esclusivo MQ2NOK52, è possibile mettersi in tasca uno sconto del 15% e garantirsi così un prezzo finale pari a 662€.

Ancora una volta Geekom dimostra di saper alzare l’asticella laddove tutto quel che è “mini” dimostra di poter essere “super”. In questo caso ad essere “maxi” è lo sconto ed a questi prezzi il Mini PC diventa un’opportunità irrinunciabile per una postazione aggiuntiva in casa, per una postazione operativa in ufficio, per un elemento di digital signage, per un player multimediale da casa e per una molteplicità di altri contesti. Perché questo sa essere un Mini PC: una presenza discreta e piena di potenziale, in grado di portare ovunque l’intelligenza digitale al servizio di contenuti, servizi, persone e situazioni. Se c’è lo sconto, tanto meglio.

In collaborazione con Geekom