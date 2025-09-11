GeForce Now alza l’asticella: potenza RTX 5080 e Borderlands 4 in regalo

NVIDIA segna un nuovo passo nel cloud gaming con un aggiornamento che porta la potenza delle GPU RTX 5080-class direttamente all’interno di GeForce Now Ultimate, l’abbonamento premium del servizio di streaming videoludico. L’annuncio riguarda non solo le prestazioni, ma anche un’offerta pensata per i giocatori più esigenti, che potranno approfittare di un bonus esclusivo.

Con l’arrivo di questa tecnologia, le sessioni di gioco online diventano ancora più fluide e immersive. Il supporto a DLSS 4 consente infatti di raggiungere frame rate fino a 2,8 volte più rapidi rispetto alle generazioni precedenti, mentre lo streaming arriva a toccare i 5K a 120 FPS su PC e Mac. Per chi cerca la massima reattività, la combinazione con NVIDIA Reflex permette di superare i 360 FPS, riducendo la latenza e offrendo un controllo quasi istantaneo nei titoli competitivi. Anche la qualità visiva compie un balzo in avanti, con uno streaming che si avvicina agli standard del cinema, pensato per restituire colori e dettagli più fedeli.

Miglioramenti anche per dispositivi portatili e TV

L’aggiornamento non riguarda solo i computer: anche gli utenti che giocano su Steam Deck e su TV LG compatibili noteranno un netto incremento delle prestazioni, con una fluidità superiore e tempi di risposta ottimizzati. Un segnale evidente dell’impegno di NVIDIA nell’offrire un’esperienza uniforme e di alto livello su ogni piattaforma.

Il rollout dei nuovi server è già partito e continuerà a estendersi a livello globale nelle prossime settimane, accompagnato dall’arrivo di titoli ottimizzati per la nuova Serie 50. Questo significa che il catalogo di GeForce Now sarà sempre più ricco di giochi capaci di sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove GPU.

Borderlands 4 in regalo con l’abbonamento annuale

Per celebrare il lancio, NVIDIA ha deciso di premiare chi sceglierà l’abbonamento Ultimate da 12 mesi: i nuovi utenti riceveranno infatti in omaggio una copia di Borderlands 4, uno dei titoli più attesi del momento. L’iniziativa è a tempo limitato e soggetta a disponibilità, un motivo in più per assicurarsi l’accesso anticipato a un servizio che punta a consolidare la propria posizione nel panorama del cloud gaming.