Gemini Live potrebbe diventare molto più personale grazie alla nuova “Personal Intelligence”

L’intelligenza artificiale sta diventando sempre meno generica e sempre più legata alla vita quotidiana delle persone.

Le ultime tracce trovate nel codice dell’app Google per Android suggeriscono che Gemini Live potrebbe presto fare un passo in questa direzione grazie a una funzione chiamata Personal Intelligence. L’idea è semplice ma potente: permettere all’AI di ricordare informazioni sull’utente collegandosi ai servizi Google che già utilizza ogni giorno.

Non si tratta di un annuncio ufficiale, ma di indizi scoperti analizzando una versione recente dell’app Google per Android. All’interno del codice sono apparse stringhe che fanno riferimento proprio alla funzione Personal Intelligence. Non è la prima volta che emergono segnali di questo tipo. Già circa un mese fa erano comparsi riferimenti simili, segno che Google sta lavorando da tempo a questa integrazione.

Un’AI che conosce il contesto personale

La funzione Personal Intelligence permette all’assistente basato su Gemini di accedere a informazioni presenti in diversi servizi Google per fornire risposte più mirate. In pratica l’AI non si limita più a rispondere a una domanda generica, ma prova a capire chi sta parlando e quale contesto personale potrebbe essere utile.

Google ha già fatto alcuni esempi per spiegare il funzionamento di questo sistema. Immaginiamo di chiedere all’assistente quali pneumatici comprare per la propria auto. L’AI potrebbe individuare il modello della macchina leggendo una ricevuta o un documento salvato in Gmail, controllare alcune foto archiviate su Google Photos per trovare la dimensione degli pneumatici e magari considerare anche le abitudini di viaggio dell’utente.

Questo tipo di integrazione permette risposte molto più specifiche rispetto a quelle che un chatbot tradizionale può fornire.

Gemini Live potrebbe cambiare modo di usare l’assistente

Già oggi Gemini Live è pensato come uno strumento di interazione più naturale con l’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere la conversazione più fluida, quasi come parlare con un assistente personale sempre disponibile.

L’arrivo della funzione Personal Intelligence potrebbe rendere questo strumento ancora più interessante. Con l’accesso ai dati provenienti dalle diverse applicazioni Google, le risposte dell’assistente potrebbero diventare molto più contestuali.

Google in passato ha utilizzato anche il termine personal context per descrivere questa capacità dell’AI di capire meglio la situazione dell’utente. In altre parole, il sistema non si limita a elaborare la domanda ma cerca di inserirla dentro un quadro più ampio fatto di abitudini, dispositivi e informazioni già presenti nei servizi collegati.

Possibile accesso a pagamento nelle prime fasi

Non è detto che questa funzione arrivi subito per tutti. Quando Personal Intelligence è stata introdotta all’interno di Gemini, inizialmente era disponibile solo per gli abbonati ai piani Google AI Pro e AI Ultra. Solo successivamente alcune funzioni sono state estese anche agli utenti gratuiti.

Per questo motivo è possibile che anche su Gemini Live l’accesso iniziale sia riservato a chi paga un abbonamento. È una strategia che molte aziende stanno adottando mentre cercano di capire quale modello economico possa sostenere i costi delle nuove piattaforme di intelligenza artificiale.

Va anche ricordato che le informazioni trovate nel codice non garantiscono che la funzione arriverà davvero al pubblico. Le analisi di questo tipo, spesso chiamate APK teardown, servono a individuare strumenti ancora in sviluppo e che potrebbero cambiare prima del rilascio definitivo.

In ogni caso la direzione sembra chiara: gli assistenti digitali stanno cercando di diventare sempre più personali. Non solo capaci di rispondere, ma anche di capire chi sta facendo la domanda.