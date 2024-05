Gli esperti crypto scommettono su questa piattaforma GambleFi da 200X

Il settore del gioco online ha qualcosa a che fare con le crypto? Questa è una domanda alla quale alcune persone direbbero di no, altre invece pensano che i due siano molto connessi tra loro.

Effettivamente possiamo dire che, quando si va a investire su progetti al lancio e poco conosciuti, in un certo qual senso ci sia una componente di gambling, poiché si scommette sulla riuscita di quel progetto.

D’altro canto, anche andare a comprare una stock di qualche azienda è comunque un fattore che prevede lo scommettere sul buon andamento di quella azienda e che, la medesima, sia in grado di lanciare sul mercato progetti di successo.

Insomma, la si può vedere come meglio la si preferisce ma, secondo il nostro parere, il gambling e le crypto potrebbero dare molto l’uno all’altro.

La virtualizzazione del denaro, la possibilità di scambiarlo su mondi virtuali, la De-Fi e tutti quei progetti che trascendono il classico “sistema denaro”, hanno anche la possibilità di aprire le porte al gambling e creare un qualcosa di integrato e che vive in simbiosi.

Per questo, quando nuovi progetti che abbracciano entrambe queste realtà vengono lanciati, il nostro eccitamento schizza alle stelle.

Mega Dice lancia il suo token

Per chiunque sia avvezzo al mondo del gioco d’azzardo online, il nome Mega Dice difficilmente è sconosciuto, dato che si tratta di un casinò online di proporzioni davvero importanti e con un flusso di giocatori giornaliero che fa impallidire moltissimi concorrenti.

Quello di cui vogliamo parlare è del lancio del token Mega Dice, ovvero la crypto nativa della piattaforma che punta a offrire una nuova e interessantissima opportunità ai clienti del casino online.

Grazie a questo token infatti, coloro che lo metteranno in staking sulla piattaforma, avranno accesso a delle ricompense basate sull’andamento (e quindi sugli introiti) del casinò stesso.

In pratica Mega Dice vuole offrire parte dei suoi profitti per creare una community di giocatori e appassionati che hanno interesse nel bene stesso della piattaforma.

Questo insieme a delle collezioni di NFT in edizione limitata che daranno accesso a funzioni e opzioni aperte solo e soltanto a questa stretta cerchia di holder.

Infine, tanto per aggiungere valore a un piatto già ricco, ci saranno degli ulteriori bonus per coloro che acquistano i token in fase di presale ed esiste un referral program che premia chi aiuta il casinò ad allargare la community.

Un settore che può regalare molte soddisfazioni

Se si guarda al settore crypto con connotazioni GamblyFI, attualmente ci sono solo una manciata di progetti interessanti, i quali hanno già regalato grandi soddisfazioni agli investitori.

Nel totale però, è ancora pesantemente sottorappresentato, il che lo rende uno di quelli con il potenziale di espansione più elevato.

Quello che Mega Dice vuole fare è rendere popolare il gambling legato alle crypto, dando vita a un trend come lo sono stati il metaverso e gli NFT in precedenza, giusto per fare qualche nome.

Se riusciranno a generare una community abbastanza unita e appassionata, capace di coinvolgere migliaia di utenti, allora nulla vieta che il GamblyFI possa diventare il mega-trend di questo bull market.

Ovviamente questa è solo una possibilità ma, se si dovesse verificare, il 200x potrebbe essere alla portata di Mega Dice.