Gli esperti crypto scommettono su questo nuovo progetto Bitcoin da 100X

Con l’avvicinarsi di uno degli eventi più importanti nel mondo delle crypto, l’halving di Bitcoin, gli investitori colgono l’occasione per interessarsi a tanti altri progetti che promettono rendimenti importanti.

Un’iniziativa che sta portando grande innovazione nel settore è 99Bitcoins, il cui token nativo $99BTC è attualmente disponibile in prevendita ed è già riuscito a raccogliere più di 400.000 $ in pochissimi giorni. Quali sono le caratteristiche di questa nuova coin che sta facendo così tanto parlare di sé nel mondo delle crypto?

La rivoluzione del token $99BTC

99Bitcoins Token ha avuto una crescita lenta ma inesorabile. Da umile blog nel lontano 2013, in questi anni è diventata una piattaforma educativa che ha attirato milioni di utenti desiderosi di imparare di più sul mondo delle criptovalute.

La piattaforma si prepara a fare il grande salto, dopo aver creato una community pari a 700.000 iscritti su YouTube e accolto più di 2 milioni di utenti nei suoi corsi. L’approccio di 99Bitcoins si basa sul concetto “Learn to Earn” e combina elementi ludici con sistemi di ricompensa che incentivano gli utenti a partecipare e a progredire nel loro percorso educativo.

Recentemente è stato introdotto anche $99BTC che segna una vera e propria pietra miliare per il progetto. Questo token rappresenta l’evoluzione della piattaforma in una direzione che abbraccia pienamente le tecnologie blockchain più avanzate. La prevendita ha già dimostrato un notevole successo, raccogliendo oltre $ 400.000 in poco tempo.

Il token sarà inizialmente lanciato come ERC-20 su Ethereum ma i piani futuri prevedono di migrare verso lo standard BRC-20 di Bitcoin che consentirà di ottenere un’integrazione più fluida con l’ecosistema di Bitcoin e le sue dApp. Questa strategia ha anche l’obiettivo di sfruttare al massimo l’evento legato all’halving. Qui è possibile leggere tutte le ultime novità sulle previsioni di 99Bitcoins token.

Promozioni e airdrop: come 99Bitcoins coinvolge la community

Oltre alla prevendita che ha già raggiunto e superato 300.000 $, 99Bitcoins ha deciso di attivare un airdrop di Bitcoin dal valore di 99.999 $. Questa ricompensa sarà destinata ai primi 99 sostenitori che seguiranno tutte le istruzioni sul sito web ufficiale del progetto

Oltre all’airdrop, è previsto anche un altro omaggio. Infatti, sull’account X di 99Bitcoins è stato comunicato che saranno selezionati 3 partecipanti per ottenere 9.999 $ in Bitcoin dopo il completamento di 3 passaggi:

Seguire 99Bitcoins su X

Retweettare il post

Registrarsi sul sito web di 99Bitcoins

Investire in $99BTC durante la prevendita, inoltre, consente di accedere ad una serie di vantaggi. I titolari del token, infatti, potranno ottenere contenuti premium per alimentare le loro conoscenze, ricevere ricompense derivanti dallo staking su Ethereum, partecipare a webinar di trading esclusivi e accedere a gruppi VIP per scoprire prima degli altri le novità sul progetto.

Il lancio di $99BTC avviene in concomitanza all’halving di Bitcoin, un evento destinato a ridurre la ricompensa per i miner che passerà da 6,25 BTC a 3,125 BTC per blocco. Si tratta di un avvenimento che, storicamente, ha portato ad una crescita sensazionale di BTC e di tutte le altre criptovalute, attivando un vero e proprio bull market.

$99BTC potrebbe sfruttare questa dinamica e, al contempo, offrire a tutti gli utenti la possibilità più unica che rara di formarsi correttamente sul mondo delle criptovalute, rendendo i proprietari del token maggiormente consapevoli delle opportunità di investimento in questo settore.

Conclusioni

Con il prossimo halving di Bitcoin e il lancio del token $99BTC, 99Bitcoins non è solo ben posizionato per beneficiare dell’incremento del valore di Bitcoin, ma è anche in procinto di rivoluzionare il modo in cui le persone apprendono e interagiscono con il mondo delle criptovalute.

Questo non solo consente a 99Bitcoins di rivolgersi ad un bacino di utenza decisamente maggiore ma posiziona la piattaforma come leader di settore nel campo dell’educazione sulle crypto, combinando apprendimento e ricompense in un modello sostenibile e scalabile.