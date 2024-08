Gli esperti del mondo crypto puntano su Pepe coin e su questa nuova presale a tema Pepe

L’analista e crypto influencer di fama mondiale Jacob Bury ha costruito un enorme seguito grazie alle sue penetranti previsioni sui prezzi delle meme coin e all’analisi dei nuovi token meme.

Questa settimana, ha realizzato due previsioni molto audaci per il resto del 2024: $PEPE potrebbe triplicare con un brusco movimento al rialzo, e la nuova meme coin chiamata $PEPU potrebbe essere la prossima meme coin in prevendita a fornire rendimenti 10 volte superiori dopo il lancio.

Diamo uno sguardo più da vicino ad entrambe le previsioni di Bury in modo che i trader di meme coin possano rimanere un passo avanti rispetto al mercato.

Bury prevede un breakout tecnico per $PEPE con un target di prezzo da 3x

Bury ha utilizzato l’analisi tecnica per tracciare le recenti bande di supporto e resistenza per il $ PEPE, che ha registrato un’elevata volatilità nelle ultime settimane di negoziazione. Ha trovato una fascia di forte supporto intorno a 0,0000060 $ e una resistenza intorno a 0,00000915 $, con $PEPE attualmente scambiato tra di loro a 0,0000080 $.

L’analisi di Bury ha anche identificato un pattern a cuneo ascendente, che funge da base per la sua previsione di un movimento di breakout rialzista. Se $PEPE riuscisse a compiere un forte movimento al di sopra del livello di resistenza a 0,00000915$, il prezzo del token potrebbe raggiungere una linea di tendenza intorno a 0,0000250$ quasi senza ostacoli.

PEPE coin ha toccato per l’ultima volta quella linea di tendenza tra la fine di maggio e la metà di marzo, stabilendo ogni volta nuovi massimi storici. L’obiettivo di prezzo di $ 0,0000250 rappresenta anche un potenziale nuovo massimo storico per $ PEPE.

L’analisi di Bury è supportata dall’indicatore RSI, un indicatore di momentum che può fornire informazioni sul fatto che un token sia ipercomprato o ipervenduto. L’RSI di $PEPE è attualmente intorno a 35, un valore relativamente basso: un valore pari o inferiore a 30 viene tradizionalmente interpretato come ipervenduto.

Ciò significa che $PEPE ha ampio margine di manovra dal punto di vista dello slancio. Questo è importante poiché il token sarà in grado di sfondare la forte resistenza a 0,00000915$ solo se nulla lo trattiene.

Bury suggerisce Pepe Unchained come prossima meme coin a fare 10x

Bury ha anche fatto una previsione rialzista su un’altra meme coin a tema Pepe, Pepe Unchained.

Pepe Unchained è una nuova rete Ethereum Layer-2 costruita attorno al meme Pepe e ha attirato un’impressionante quantità di attenzione da parte degli investitori di meme coin. La blockchain ha il potenziale per diventare il prossimo hub per lo sviluppo e il commercio di meme coin, sostituendo concorrenti come Solana e Base.

A Bury è piaciuto particolarmente il collegamento continuo di Pepe Unchained con Ethereum, che rende facile per gli investitori di meme coin esistenti passare al Layer-2 per lo scambio di meme coin.

Pepe Unchained promette commissioni di transazione molto più basse e velocità di elaborazione 100 volte più veloci rispetto alla rete principale di Ethereum. La rete è stata inoltre sottoposta a controlli di sicurezza dei contratti intelligenti da parte di Coinsult e SolidProof, garantendo che sviluppatori e trader possano fidarsi della rete.

La meme coin $PEPU del progetto viene utilizzata per pagare le transazioni su Pepe Unchained, quindi qualsiasi crescita nell’utilizzo della rete dovrebbe aumentare la domanda di $PEPU e farne aumentare il prezzo.

Inoltre, i primi investitori nella prevendita di Pepe Unchained possono fare scorta di token con premi di staking APY del 229%, un forte incentivo ad acquistare in anticipo e resistere fino al lancio.

Bury ha fatto fortuna essendo uno dei primi analisti a prevedere nuove meme coin, e il successo della prevendita di Pepe Unchained dà l’impressione che Bury potrebbe avere ragione ancora una volta.