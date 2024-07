Gli ETF Spot su Ethereum sbarcano in Borsa: ecco quando

Ethereum è salito di quasi il 7% nella serata di ieri dopo gli aggiornamenti degli analisti di Bloomberg secondo cui la Securities & Exchange Commission (SEC) potrebbe potenzialmente dare il via libera agli ETF spot su ETH martedì prossimo.

Anche gli afflussi aumentati nei prodotti di investimento globali di Ethereum sono in linea con il nuovo sviluppo, poiché gli investitori tradizionali sembrano prepararsi per un potenziale rally prima del lancio.

Perché gli ETF su ETH potrebbero registrare buone prestazioni

In un post di X di ieri, l’analista di Bloomberg Eric Balchunas ha affermato che la SEC prevede di lanciare gli ETF Ethereum il 23 luglio (martedì prossimo) dopo aver risposto agli emittenti oggi.

Balchunas ha evidenziato che la SEC ha chiesto agli emittenti di inviare i loro S-1 finali con commissioni incluse mercoledì prima che il lancio possa aver luogo.

Ciò potrebbe rivelarsi altamente rialzista per l’intero mercato delle criptovalute, considerando che la prossima settimana si terrà la conferenza su Bitcoin e tra i relatori figura anche il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Donald Trump.

La SEC ha approvato la scorsa settimana le dichiarazioni ETH ETF 19b-4 degli emittenti, ma deve dare il via libera alle loro dichiarazioni di registrazione S-1 prima che i prodotti possano iniziare a essere negoziati. Gli emittenti hanno presentato i loro S-1 aggiornati alla SEC la scorsa settimana dopo che l’agenzia ha fatto commenti superficiali su di essi.

Gli investitori tradizionali stanno diventando rialzisti su Ethereum man mano che si avvicina il lancio dell’ETH ETF. Ciò è dimostrato dalle recenti performance settimanali degli ETF globali di Ethereum, che hanno registrato afflussi di circa 72 milioni di $, il livello più alto dal rally del mercato di marzo, secondo i dati di CoinShares.

Mentre alcuni analisti hanno previsto che gli ETF ETH potrebbero avere prestazioni inferiori, la recente crescita degli ETF Ethereum internazionali suggerisce il contrario. Inoltre, la maggior parte degli investitori rialzisti ipotizza che la bassa offerta circolante di ETH dovuta all’ETH bloccato nei protocolli di staking consentirebbe agli afflussi di ETF di innescare un aumento significativo del prezzo di ETH.

Analisi tecnica di ETH: Ethereum potrebbe vedere un nuovo massimo annuale

Ieri, Ethereum è stato scambiato a circa $ 3.400, in rialzo di quasi il 7%. L’aumento di ETH segue una ripresa generale nel mercato delle criptovalute dopo che gli investitori in criptovalute hanno reagito positivamente rispetto a quanto accaduto nel fine settimana a Trump, scampato a un attentato in piena regola durante un comizio.

Il recente cambiamento nel sentiment del mercato, unito alla potenziale approvazione degli ETF spot ETH di martedì prossimo, potrebbe spingere ETH sopra la resistenza da $ 3.974 a $ 4.093 per stabilire un nuovo massimo annuale. Al ribasso, il livello di prezzo di $ 3.200 potrebbe fungere da supporto chiave.