Gli investitori di meme coin dicono che questo token potrebbe essere il prossimo Dogecoin

I trader di criptovalute sono sempre alla ricerca della prossima grande stella del settore delle meme coin. Alcuni trader pensano di averla trovata in Dogeverse (DOGEVERSE), un progetto ambizioso che mira a esistere su sei diverse blockchain.

Dogeverse cerca di rivoluzionare l’interoperabilità cross-chain

Quando si tratta di progetti di meme coin dirompenti, Dogeverse si distingue nel settore. Questo progetto mira a diventare il primo vero “doge multi-chain” operando contemporaneamente su Ethereum, Solana, Avalanche, Base, BNB Chain e Polygon.

Secondo il whitepaper di Dogeverse, la storia racconta che Cosmo, un cane Shiba Inu, è nato con la capacità di “ipersaltare” tra diverse blockchain.

Adesso, Cosmo vuole condividere quel potere con i possessori di DOGEVERSE, permettendo loro di attraversare e unire queste blockchain.

Immagina qualcuno che detiene i propri token su Ethereum ma desidera metterli in staking su Solana per guadagnare ricompense. Con Dogeverse tutto ciò è possibile in pochi clic.

Un altro esempio potrebbe essere qualcuno che ha notato un trend importante delle meme coin su Avalanche.

Ciò non sarebbe un problema: l’investitore potrebbe “ipersaltare” su quella chain ed entrare in azione.

In definitiva, questa visione cross-chain ha reso Dogeverse una delle prevendite di criptovalute più discusse attualmente.

Se gli sviluppatori riusciranno a farcela, gli appassionati di meme coin potrebbero finalmente avere un modo per spostare senza problemi i propri token su più blockchain.

Un tuffo nella tokenomica e nella prevendita di Dogeverse

Essere una meme coin multi-chain è solo l’inizio per Dogeverse.

Il progetto presenterà anche un protocollo di staking che consentirà ai detentori di guadagnare ricompense passive semplicemente mettendo in staking i propri token DOGEVERSE.

I rendimenti sono attualmente al 58% annuo, con oltre 27,5 miliardi di token già bloccati.

Anche la tokenomica di Dogeverse è allettante. Dei 200 milioni di fornitura, il 15% è stato destinato alla prevendita in corso.

Un altro 10% è destinato alla liquidità sulle chain supportate, così come le ricompense destinate allo staking. Anche il marketing e i fondi dell’ecosistema riceveranno una fetta del totale della fornitura di DOGEVERSE.

La solida struttura tokenomica di Dogeverse e la sua ambiziosa tabella di marcia hanno portato a un enorme clamore attorno alla sua prevendita.

In poche settimane, il team ha raccolto 15 milioni di dollari da investitori che desiderano entrare in anticipo nel progetto.

E l’attuale prezzo di prevendita di $ 0,00031 potrebbe essere considerato un affare se il token decollasse dopo il lancio sul mercato.

Gli influencer alimentano la frenesia di acquisto dei token DOGEVERSE

Il brusio attorno a Dogeverse viene amplificato dagli influencer cripto che ne elogiano il potenziale.

Analisti come Victor Chunir hanno approfondito le caratteristiche multi-chain di Dogeverse, le ricompense di staking e l’audit Coinsult. Victor ha notato che le community social di Dogeverse sono importanti, con oltre 17.000 follower su Twitter che seguono i progressi del progetto.

Anche voci di spicco su YouTube stanno alimentando l’attenzione sul progetto.

Il canale YouTube di 99Bitcoins, che conta oltre 700.000 iscritti, ha pubblicato un video che analizza DOGEVERSE e lo ha descritto come una “meme coin dal potenziale 100x”.

Anche l’hype nel mercato delle meme coin sta ora spingendo in alto la prevendita.

Queste condizioni sono ideali affinché i nuovi progetti di meme coin come Dogeverse abbiano successo.

Considerando tutto insieme, il futuro di Dogeverse sembra essere promettente.

E se l’attuale slancio delle prevendite potrà essere sostenuto (o aumentato), la prossima quotazione DEX di Dogeverse sarà probabilmente un evento da non perdere.