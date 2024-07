Gli investitori puntano sulla prevendita di eTukTuk mentre inizia il conto alla rovescia prima del lancio ufficiale

La presale della crypto eTukTuk (TUK) sta per finire.

A soli dieci giorni dalla fine, questo progetto eco-green si sta preparando per il suo lancio ufficiale mentre gli investitori si stanno affrettando a investire negli ultimi giorni di prevendita.

E dato che sono già stati raccolti oltre 3,5 milioni di dollari, l’entusiasmo attorno a eTukTuk cresce di giorno in giorno.

Ultima chiamata per comprare i token TUK

La squadra di eTukTuk ha appena annunciato su Twitter che la prevendita del progetto terminerà il 15 luglio.

Ciò significa che è il conto alla rovescia finale per afferrare i token TUK prima che raggiungano il mercato aperto.

In questo momento, TUK sta ancora andando a ruba a soli $ 0,0345 per token.

Ma una volta chiusa la prevendita, quel prezzo scomparirà per sempre.

È l’ultima opportunità per entrare al piano terra di una startup crypto che potrebbe cambiare i trasporti nei paesi in via di sviluppo.

Dopo la prevendita, TUK debutterà su un exchange decentralizzato (DEX), probabilmente Uniswap.

Se tutto andrà bene, potremmo anche vedere TUK quotato su alcuni dei principali exchange centralizzati (CEX) entro la fine dell’anno.

E l’entusiasmo per il conto alla rovescia della prevendita è evidente, basta vedere il numero sempre crescente dei follower di eTukTuk su Twitter e Telegram.

Il gioco di corse P2E di eTukTuk ti consente di guadagnare mentre giochi

Immagina di giocare al famoso gioco Crazy Taxi, ma invece di accumulare semplicemente punti nel gioco, stai guadagnando criptovalute.

Questo è il concetto alla base del nuovo gioco P2E di eTukTuk.

Sfreccia per le strade virtuali, prendi i passeggeri e guadagna token TUK con ogni corsa riuscita.

Ma l’eccitazione non finisce qui.

eTukTuk offre una doppia dose di premi permettendoti di mettere in staking i tuoi token TUK per il reddito passivo.

Guadagna mentre giochi, poi lascia che i tuoi token lavorino per te.

E se sei preoccupato per la sicurezza, stai tranquillo.

I contratti intelligenti di eTukTuk sono stati verificati da SolidProof, garantendo un ambiente di gioco sicuro e corretto.

Inoltre, con un’offerta fissa di 2 miliardi di token, non è necessario preoccuparsi dell’inflazione.

La parte interessante è che eTukTuk non è solo il gioco.

Gli sviluppatori di eTukTuk hanno anche la missione nel mondo reale di sostituire i tuk-tuk (i taxi a tre ruote dell’est asiatico) nei paesi in via di sviluppo con versioni elettriche.

Il successo del gioco aiuterà a finanziare (e ad accelerare) i loro obiettivi.

Sarò un ottimo esempio di come la tecnologia blockchain e i giochi possano unire le forze per promuovere un cambiamento positivo nel mondo.

La prevendita TUK sfida le tendenze del mercato e pone le basi per un futuro promettente

Anche se il mercato delle criptovalute ha sofferto di recente, eTukTuk ha sta sfondando tutti i traguardi di prevendita.

Questo progetto si distingue per i suoi valori ecologici e la sua missione ambiziosa.

E sta catturando l’attenzione colmando una chiara lacuna nel mercato: un gioco divertente e avvincente che contribuisce a un pianeta più verde.

Fondamentalmente, eTukTuk non attrae solo investitori individuali.

Ha anche il supporto dei principali attori nel settore delle criptovalute, vantando partnership con TaskOn, Galxe, ATF Capital e Cyber ​​Connect.

Queste partnership dimostrano la credibilità della visione di eTukTuk.

Non è solo l’ennesimo progetto crypto che cerca di guadagnare velocemente: ha, in verità, un sostegno reale.

Naturalmente, non vi è alcuna garanzia che il lancio sull’exchange di TUK avrà successo.

Ma i segnali sono incredibilmente promettenti.