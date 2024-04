Gli scenari post halving - Le 5 migliori meme coin da valutare ora

Le meme coin, che le si ami o le si odi, sono un punto fermo del mercato delle criptovalute che è destinato a rimanere tale per un bel po’ di tempo.

Negare la loro capacità di generare piccole rivoluzioni e profitti stellari dal nulla, ha poco senso e risulta anche controproducente per un investitore.

Noi, dal canto nostro, crediamo che il fenomeno delle meme coin possa essere cavalcato (seppur con la giusta consapevolezza), sfruttato per una strategia d’investimento nelle cripto più aggressiva e variegata.

Come al solito non diamo consigli finanziari, ma semplici opinioni su quello che riteniamo interessante e, oggi, vogliamo parlare di 5 meme coin che riteniamo molto interessanti per il prossimo futuro.

Dogeverse

Una delle prime meme coin che punta a essere multichain, portando il medesimo meme su qualunque blockchain e nelle tasche di ogni investitore interessato è Dogeverse.

In un mercato dove il marketing la fa da padrone, avere un progetto che si distingue dalla massa con qualcosa d’innovativo è certamente un valore aggiunto che potrebbe aiutare questo cagnolino nella sua bull run.

Con la prevendita che scade oggi e la quotazione sul mercato a breve distanza, sono ormai moltissimi a chiedersi dove potrà arrivare il prezzo di questo nuovo, simpatico cagnetto.

Con una presale che è riuscita a raccogliere i 10 milioni prefissati, dimostra chiaramente quanto interesse ci sia verso Dogeverse.

Slothana

Passiamo ora a una meme coin destinata solo alla blockchain Solana che, a dir la verità, si è dimostrata una vera e propria miniera d’oro per questi token.

Ci riferiamo ovviamente a Slothana, con un simpatico bradipo come immagine rappresentativa, che però non rispecchia affatto l’andamento della sua presale.

Infatti SLOTH ha letteralmente fatto uno sprint fino a raccogliere 15 milioni a ben 5 giorni dalla chiusura della prevendita, altro che bradipo!

Con l’interesse sempre in fermento per le meme coin sulla chain Solana e con ancora il fenomeno WIF ben fisso nella mente, SLOTH potrebbe far parlare di sé per i mesi o addirittura gli anni a venire.

SpongeV2

Chi non ha mai visto, in vita sua, almeno un meme su Spongebob? Sicuramente non coloro che holdano Sponge V2, dato che si tratta di una meme coin nata proprio sulla base di questa simpatica spugna di mare.

Oggi il token vanta più di 13.000 holder e una market cap che supera agevolmente i 100.000 milioni, una soglia che non è facile raggiungere nell’arco di un intero ciclo di vita della crypto e che solo poche superano.

La nuova versione di Sponge promette di essere migliore sotto ogni punti di vista, dando nuova linfa vitale a un progetto che non ha mai smesso di attirare le attenzioni su di sé.

Dopo il bear market delle crypto dell’anno scorso, è tempo di puntare nuovamente gli occhi e i riflettori su questi progetti di medie dimensioni che hanno potenzialità per sfondare.

Dogwifhat

Impossibile non nominare Dogwifhat in questa classifica, ovvero uno dei meme che ha saputo far registrare numeri record come non se ne vedevano da DOGE e Shiba.

Certo, si tratta di una coin che ha già dato molto e che, a conti fatti, potrebbe ora incamminarsi sul viale del tramonto o, per lo meno, vedere una fase di ritracciamento duratura.

Attualmente si trova a circa il 50% dai suoi massimi, ma in una fase laterale che potrebbe essere rotta a rialzo se il mercato vedrà una nuova crescita nel prossimo futuro. Se guardiamo a quanto fatto in passato da DOGE e Shiba, non esiste ragione perché WIF non possa ripetere il medesimo successo.

Dogecoin

La regina di tutti i meme, Dogecoin è una vera e propria istituzione per tutti coloro che amano questo settore delle crypto e credono nelle potenzialità del medesimo.

Negli anni DOGE si è evoluta, diventando più di un semplice meme e trasformandosi in un progetto dalle molteplici facce, con tanti nomi importanti a supportarlo.

Non è ancora chiaro cosa diventerà o che utilità avrà in futuro (se mai ne avrà una), ma noi crediamo che tutto questo capitale verrà sfruttato in qualche modo, quindi non ci resta che aspettare e vedere.

