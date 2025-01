Goditi lo streaming che vuoi con la Fire TV Stick 4K Max in sconto bomba (-35%)

Hai un vecchio televisore ma non vuoi rinunciare ai migliori contenuti streaming del momento? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Parliamo della Fire TV Stick 4K Max di Amazon, oggi disponibile a soli 51 euro con un super sconto del 35%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Approfitta il prima possibile della promozione, l’occasione è davvero unica!

Fire TV Stick 4K Max di Amazon: come utilizzarla

La Fire TV Stick 4K Max di Amazon è l’ultimo modello di lettore multimediale lanciato sul mercato che permette di goderti tutti i contenuti di intrattenimento che vuoi anche sul tuo vecchio televisore.

Questo dispositivo garantisce, innanzitutto, immagini in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos: in questo modo potrai vivere i tuoi film e le tue serie tv preferite da vero protagonista, sentendoti sempre al centro dell’azione.

Tutto l’intrattenimento che vuoi sarà nelle tue mani sfruttando le piattaforme streaming più famose come Netflix, Prime Video, Disney+ e così via. Tra l’altro offre uno spazio di archiviazione di ben 16 GB di memoria, il doppio rispetto ai precedenti modelli, così da avere ancora più spazio per app, giochi e contenuti scaricati.

Per finire, grazie alle sue funzionalità smart, questo gadget ti permette di controllare i dispositivi compatibili, come videocamere e luci, ed inoltre potrai chiedere anche ad Alexa tutte le informazione che vuoi in ogni momento.

