Google celebra le Olimpiadi con Doodle e pagine a tema

Le Olimpiadi di Parigi, le trentatreesime dell’era moderna, iniziano questa sera, con una cerimonia d’apertura nel segno della grandeur francese, con gli atleti che per la prima volta sfileranno fuori dallo stadio, su battelli per la Senna accanto ai principali monumenti della capitale. Ora d’inizio 19.30. Ovviamente Google non poteva non celebrare l’evento con un bel doodle e con una serie di pagine e servizi per non perdersi nulla dei giochi olimpici.

Il doodle, ora presente, è stato realizzato e animato da Helene Leroux e Chris O’Hara. Nei prossimi giorni verrà attivato un vero e proprio minigioco, sulla stregua del classico Dov’è Wally per mettersi alla prova sulla storia delle Olimpiadi, degli atleti e delle sfide più iconiche di sempre. Inutile dire che la città di Parigi sarà protagonista assoluta.

Ovviamente dal doodle si avrà accesso a tutte le informazioni e statistiche delle gare, un vero e proprio hub centrale grazie al quale orientarsi per non perdersi nulla dei 329 eventi dell’Olimpiade potendo filtrare sugli sport, le gare e addirittura il singolo atleta.

I fortunati che si trovano a Parigi potranno beneficiare di update puntuali sul traffico con Maps e Waze, visto che Parigi è sinonimo di ingorghi a tutte le ore e tutti i giorni dell’anno, ma anche dando indicazioni più specifiche per pianificare al meglio gli spostamenti con i mezzi pubblici.