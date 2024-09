Google: nel 2025 arriveranno ben cinque nuovi smartphone

Sembra che Google non intenda rallentare l’espansione della sua gamma Pixel. Dopo il lancio di quattro nuovi telefoni nel 2024, un nuovo leak suggerisce che l’azienda potrebbe ripetere l’operazione nel 2025, aggiungendone però, uno in più. Di fatto, vedremo Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. Ma il quinto dispositivo quale sarà? Noi suggeriamo che il terminale in questione sia il nuovo Pixel Tablet 2.

Google Pixel: ecco cosa sappiamo

Secondo quanto riportato da Android Headlines, sono emersi i nomi in codice di quelli che potrebbero essere cinque nuovi dispositivi Pixel per il prossimo anno. A guidare la linea ci sarà il Pixel 9a, nome in codice “Tegu“.

Come da tradizione, questo dispositivo di fascia media potrebbe essere lanciato intorno a Google I/O, previsto a maggio. Ci si aspetta che offra tutte le ultime funzionalità hardware e software dei telefoni Pixel a un prezzo più accessibile. C’è anche qualche anticipazione su ciò che potremmo vedere nella serie Pixel 10. Il leak suggerisce che la compagnia americana continuerà con la strategia dei due modelli Pro di diverse dimensioni per la prossima linea.

Si dice che il Pixel 10 porti il nome in codice “Frankel“, mentre il Pixel 10 Pro sarebbe chiamato “Blazer“. A questi si aggiungerà il modello “Mustang“, il più grande della serie Pro XL. Non manca inoltre la menzione di un nuovo smartphone pieghevole, nome in codice “Rango“, successore del Google Pixel 9 Pro Fold.

Ovviamente, è ancora presto per conoscere le specifiche tecniche di questi telefoni. Tuttavia, è probabile che i nuovi terminali saranno alimentati dal prossimo chip di Google, il Tensor G5, che finalmente sarà prodotto da TSMC. Poiché il 2025 segnerà il decimo anniversario dei telefoni Pixel, possiamo aspettarci che Google spinga al massimo con la serie Pixel 10.

Detto questo, è importante ricordare che si tratta solo di un leak. Fino a quando Google non farà un annuncio ufficiale, dettagli come specifiche, funzionalità e anche il numero di telefoni restano puramente speculativi. Tuttavia, il rumor in questione suggerisce che il 2025 sarà un anno ricco di opzioni Pixel, pensate per soddisfare una vasta gamma di budget e preferenze.