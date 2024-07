Google One: arriva una nuova sottoscrizione Lite più economica?

Google One è la soluzione di cloud storage di Google che offre più spazio di archiviazione sui propri servizi come Google Foto, Google Drive, Gmail e altro ancora. Gemini compreso. I piani Google One partono da 1,99 euro al mese per il livello Base, ma Google potrebbe presto introdurre un altro livello che dovrebbe avere il nome di Google One Lite.

Questo nuovo probabile livello di accesso al servizio è stato scovato dai ragazzi di Android Authority sviscerando l’APK della nuova release v6.92 di Google Foto, dove è presente la stringa <code><string name=”photos_cloudstorage_g1_lite_plan”>Google One Lite plan</string></code>.

Al momento non ci sono informazioni dirette su come sia organizzato questo nuovo piano, l’unica cosa certa è che i rifermenti allo stesso sono presenti e ben chiari. Cosa potrebbe offrire un piano dal costo inferiore a 1,99 euro al mese? Magari gli stessi 200 giga del piano da 2 euro, limitando probabilmente il numero di familiari che possono accedere allo stesso. O magari Google potrebbe riorganizzare la struttura dei livelli e delle feature di Google One. Se a MountaIn View pianificano di aumentare i prezzi o introdurre un’altra funzionalità chiave a Google One, potrebbero farlo a partire dal piano Basic e offrire questo nuovo piano Google One Lite allo stesso prezzo e livello di vantaggi del piano Basic. Qualcuno pensa che Lite possa essere “incluso” nei nuovi smartphones come piano di accesso con alcuni vantaggi, pensato per mostrate e potenzialità del servizio, nell’ottica di un realistico successivo upgrade ad un livello più elevato. Staremo a vedere, al momento purtroppo non ci sono ulteriori informazioni a riguardo. Ma è probabile che qualcosa potrebbe saltar fuori a sorpresa in occasione del prossimo evento Made by Google del 13 agosto.