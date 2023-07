Google Pixel 7 Pro, l'esperienza Android in purezza con uno sconto mai visto!

Google Pixel 7 Pro è lo smartphone ammiraglio dell’azienda americana, un dispositivo dove Android gira in maniera nativa, dove ogni componente principale è stata sviluppata da Google, per offrire una esperienza d’uso immacolata e senza compromessi o implementazioni di altre aziende come in tutti gli altri smartphone Android. Android in purezza, senza null’altro ad appesantire il tutto, una user experience esaltata da una serie di app e feature che non hanno gli altri smartphone. Una vera bomba di telefono, che grazie a questa eccezionale offerta Amazon possiamo farlo nostro con uno sconto di ben 140 euro, 759 euro invece che 899. Avete già cliccato furiosamente il bottone qua sotto, no?

Android come dovrebbe essere!

Una delle prime cose che salta all’occhio sul Pixel 7 Pro è il suo design elegante e moderno. Dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici con una risoluzione di 3120 x 1440 pixel, questo telefono offre immagini nitide e colori vividi. Il rapporto schermo-corpo è impressionante grazie al bordo sfuggente e al foro per la fotocamera sul display.

Il cuore di Pixel 7 Pro è la CPU Tensor G2 di Google sviluppata esclusivamente per lo smartphone per esaltare tutti gli aspetti dell’esperienza d’uso visto che ogni sua funzione è stata sviluppata sfruttandolo al massimo, nel modo più ottimale e performante. Di base è molto più efficiente a livello energetico e può in tal senso di ottimizzare la durata della batteria in base al modo in cui operiamo lo smartphone. Tutto ruota sul machine learning avanzato, sull’uso dell’intelligenza artificiale a 360 gradi.

Tensor G2 permette al telefono di dare fondo alle proprie potenzialità nel comparto fotografico grazie alle nuove modalità Cinematic Blur (o sfocatura cinematografica), Machine Learning Autofocus e il supporto ai video HDR a 10 bit. Sono feature che non tutti i telefoni hanno e quelli che le hanno si basano su applicazioni fisse, non su modifiche in tempo reale delle immagini.

Pixel 7 Pro ha anche il chipset Titan M2 che grazie al programma Protected Computing di Google, rende i nuovi Pixel 7 e 7 Pro ancor più sicuri e privati quando si tratta di operazioni bancarie e privacy. Inoltre, il core di sicurezza integrato di Google Tensor G2 lavora insieme al Titan M2 per rendere più sicuri PIN e password.

Pixel 7 Pro è uno smartphone eccezionale, con componenti e feature che altri smartphone anche di fascia alta, non hanno.

L’offerta Amazon è davvero da non perdere!

