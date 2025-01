Google Pixel 8a: con la promo Amazon è tuo a 170€ in meno

Se hai bisogno di un nuovo smartphone, questo è il momento giusto di acquistare il Google Pixel 8a! Al momento è disponibile su Amazon a soli 379 euro con uno sconto del 31%.

In questo modo potrai risparmiare ben 170 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Google Pixel 8a: tutte le specifiche tecniche

Il Google Pixel 8a è un piccolo gioiellino tech che permette di soddisfare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia.

In primis il suo processore Snapdragon di ultima generazione garantisce performance eccezionali permettendoti di svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e super fluida. Inoltre ha una memoria interna da 128 GB quindi abbastanza grande da poter archiviare tutti i file che vuoi nella massima sicurezza.

Un’altra specifica importante è il suo sistema di fotocamere che permette di realizzare foto e video impeccabili grazie all’IA di Google. È possibile, ad esempio, combinare le immagini simili per creare un’unica fotografia in cui tutti i soggetti sono venuti bene, oppure realizzare foto di gruppo perfette e correggere le immagini sfocate.

Allo stesso tempo, per quanto riguarda i video, la Gomma Magica Audio utilizza l’IA di Google per ridurre i rumori fastidiosi come automobili e vento, e mettere in risalto i suoni desiderati.

