Google Pixel Fold svelato in anteprima in un'inedita pubblicità NBA [video]

In vista dell’annuncio previsto per domani durante l’evento I/O 2023, Google ha rilasciato una pubblicità che mostra le stelle dell’NBA insieme al tanto atteso Pixel Fold. La pubblicità, intitolata “Google Pixel x NBA: The Greatest Watch Party”, dura 2 minuti e 37 secondi e offre un’anteprima dettagliata del nuovo dispositivo pieghevole di Google.

Il video, rilasciato in anticipo rispetto ai piani originali, è stato condiviso tramite il profilo Twitter ufficiale di Google Pixel (@GooglePixel_US), che ha anticipato la sua pubblicazione per il giorno successivo, presumibilmente dopo l’annuncio ufficiale.

Il link incluso nel tweet rimanda a un video non elencato della pubblicità completa, mostrando il Pixel Fold in diverse posizioni: chiuso, aperto a 90 gradi e completamente aperto. La cerniera del dispositivo è chiaramente visibile e sembra molto resistente. La maggior parte dei Pixel Fold mostrati nel video sono nella versione più chiara, ma è presente anche una breve inquadratura del modello più scuro. Inoltre, il video offre uno sguardo ravvicinato al display interno e alle sue cornici.

La pubblicità mette in evidenza alcune delle principali funzionalità software che sfruttano la natura pieghevole del dispositivo:

Una chiamata Google Meet con Giannis Antetokounmpo che passa senza soluzione di continuità dallo schermo esterno al display interno. Quando il Pixel Fold è aperto a 90 gradi, i controlli di Meet appaiono sulla metà piatta dello schermo. La possibilità di scattare foto utilizzando la fotocamera posteriore, mentre un mirino della Google Camera è visibile sul display esterno.

Quest’anno, il playoff dell’NBA è “presented by Google Pixel“, con il marchio che appare in modo prominente sui campi da gioco. Inoltre, le finali NBA saranno presentate da YouTube TV a partire dal 1° giugno, come mostrato nel video in cui YouTube TV è visibile sullo sfondo su un televisore. La pubblicità dell’NBA mette in risalto il nuovo Google Pixel Fold e ne svela alcune delle sue caratteristiche principali, aumentando ulteriormente l’attesa per l’annuncio ufficiale previsto per oggi durante l’evento Google I/O 2023.