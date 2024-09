Google Pixel Watch 3: l'azienda promette 3 anni di aggiornamenti

Se avete preordinato un Pixel Watch 3 di Google, ci sono ottime notizie per voi. Il vostro nuovo dispositivo verrà aggiornato e supportato dalla società per ben tre anni; certo, non è un periodo così interessante se lo paragoniamo a quello dei dispositivi mobili, tuttavia va comunque segnalato ed è degno di nota.

Sappiamo infatti che la compagnia di Mountain View ha ottenuto ampi riconoscimenti per il suo eccellente supporto software per i telefoni Pixel. La recentemente annunciata serie Pixel 9 promette sette anni di update garantiti per il sistema operativo e la sicurezza, un impegno senza pari tra i principali produttori, eccetto Samsung. Tuttavia, questa politica generosa non si applica in modo uniforme alla gamma di hardware di Google. Per i possessori di Pixel Watch, la situazione del supporto software è meno favorevole. Sia il modello originale che il suo successore, il Pixel Watch 2, hanno ricevuto solo tre anni di aggiornamenti software. Questa tendenza continua anche con il recente Watch 3. BigG, d’altro canto, si è impegnata a fornire aggiornamenti software per questo wearable fino a ottobre 2027. Sebbene l’azienda non escluda la possibilità di aggiornamenti oltre questa data, non c’è garanzia che continueranno.

A differenza degli smartphone, dove Google menziona esplicitamente aggiornamenti Android e patch di sicurezza, gli aggiornamenti per WearOS sono inclusi sotto la dicitura “Aggiornamenti software garantiti”. Questo include “aggiornamenti di sicurezza del Google Pixel Watch e può includere aggiornamenti di funzionalità e altri aggiornamenti software”. La ragione del periodo di update più breve per gli smartwatch potrebbe essere che la società prevede che gli utenti aggiornino i loro orologi più frequentemente rispetto agli smartphone. In alternativa, una visione più scettica suggerisce che questa decisione possa essere guidata da considerazioni economiche. Poiché i wearable sono generalmente meno costosi dei telefoni, il livello di supporto potrebbe essere influenzato da motivazioni finanziarie.

Ad ogni modo, qualunque sia la ragione, gli utenti interessati alla linea Pixel Watch dovrebbero essere consapevoli di questa differenza significativa nel supporto software rispetto ai telefoni Pixel. Anche se il Pixel Watch 3 offre l’ultima versione di Wear OS e una solida gamma di funzionalità, la sua longevità nel ricevere aggiornamenti software è notevolmente inferiore rispetto agli smartphone del brand americano.