Google TV cambia look: arriva Arc Launcher, l’interfaccia ispirata ad Apple TV da provare subito

Chi utilizza Google TV o Fire TV spesso si trova a fare i conti con interfacce poco personalizzabili e non sempre immediate, ma una nuova soluzione sviluppata da un singolo developer sta attirando attenzione per un approccio più pulito e moderno.

Si chiama Arc Launcher ed è un nuovo launcher open source pensato per dispositivi basati su Google TV. L’idea alla base è semplice: offrire un’interfaccia più ordinata, essenziale e visivamente curata rispetto a quelle preinstallate sui dispositivi.

Il progetto nasce dall’esperienza diretta dello sviluppatore, che dopo aver utilizzato una chiavetta Fire TV ha deciso di creare una soluzione alternativa, giudicando poco soddisfacenti le opzioni già disponibili.

Un’interfaccia più semplice e ispirata ad Apple TV

Il tratto più evidente di Arc Launcher è il design. L’interfaccia si ispira chiaramente a quella di Apple TV, con un layout più pulito, meno elementi a schermo e una gestione più ordinata dei contenuti.

Rispetto alle schermate standard di Google TV, spesso ricche di suggerimenti e contenuti promozionali, qui l’approccio è più diretto. L’utente si trova davanti a una selezione di app e contenuti più leggibile, senza troppe distrazioni.

È una scelta che può piacere soprattutto a chi cerca un’esperienza più lineare, dove trovare velocemente ciò che serve senza passare attraverso più livelli di menu.

Open source e in evoluzione

Uno degli aspetti più interessanti è che Arc Launcher è un progetto open source. Questo significa che può essere migliorato nel tempo anche grazie al contributo della community e che lo sviluppo non è legato a una singola azienda.

Il developer ha già anticipato alcune funzioni in arrivo, tra cui supporto per sfondi video, gestione dei canali e ulteriori opzioni di personalizzazione. Al momento si tratta ancora di una versione iniziale, ma la direzione è chiara.

Per chi è abituato a usare launcher alternativi come Projectivy o ATV Launcher, questa nuova proposta rappresenta un’opzione in più, con un’impostazione visiva diversa rispetto a quanto visto finora.

Vale davvero la pena provarlo?

Arc Launcher non è una soluzione ufficiale e non sostituisce completamente l’esperienza originale di Google TV, ma può essere interessante per chi vuole cambiare approccio all’interfaccia del proprio dispositivo.

Essendo disponibile tramite repository online, richiede un minimo di familiarità con installazioni manuali. Non è quindi pensato per tutti, ma per chi ama sperimentare può rappresentare un modo semplice per rendere il proprio sistema più vicino alle proprie preferenze.

Non cambierà il mercato dei dispositivi TV, ma dimostra come anche piccoli progetti indipendenti possano offrire alternative concrete, soprattutto quando puntano su semplicità e usabilità.