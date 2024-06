Google Wallet: da oggi supporta le card degli hotel

Per la serie feature imprescindibili, ma che nessuno aveva mai proposto prima, e che sarà quindi impossibile farne più a meno, ecco arrivare il supporto di Google Wallet alle card delle camere degli hotel. Aggiungere la chiave digitale di un hotel sarà simile all’aggiunta di una carta di credito, nulla di complicato. Basta semplicemente accedere alla piattaforma dell’hotel, sito, app o mail che sia, seguire le istruzioni del caso e aggiungere la carta al proprio wallet. Card che ovviamente funzionerà per tutta la durata del soggiorno. Per usare lo smartphone come chiave della stanza d’albergo, basterà avere un dispositivo con NFC, sbloccarlo se necessario e avvicinarlo alla maniglia della porta, proprio come si fa per un pagamento POS. Altrettanto ovviamente un servizio del genere deve essere supportato dagli hotel, cosa questa che limita molto questa feature. Al momento infatti solo pochi hotel, sia negli Stati Uniti che in Europa (ad oggi solo il Clarion Hotel Post di Goteborg) offrono questa possibilità. E’ facile pensare che col tempo questa possibilità si espanda, essendo decisamente più economica per gli hotel stessi e soprattutto ecologica e molto comoda per gli ospiti che non dovranno più chiedere copie della stessa in caso di smarrimento o malfunzionamento. Feature rivoluzionaria? Forse no, ma è un classico esempio di come la tecnologia possa aiutarci a rendere la vita più comoda nelle piccole cose.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.