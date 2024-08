Hackerato l'account X di Mbappé, trader perde oltre 1 milione di dollari

Hackerato l’account X dell’attaccante della nazionale francese e del Real Madrid Kylian Mbappè.

Il 28 agosto gli hacker hanno utilizzato la piattaforma già nota come Twitter per promuovere un token basato su Solana chiamato MBAPPE.

Poco dopo la comparsa dei post fraudolenti sull’account di Mbappé, il token MBAPPE ha registrato un’impennata vertiginosa nella capitalizzazione di mercato, raggiungendo brevemente i 460 milioni di dollari, secondo lo screener DEX.

Tuttavia, questo aumento è durato poco, poiché il valore del token è rapidamente crollato in un classico schema pump-and-dump, portando a perdite significative per molti trader di criptovalute. Secondo la società di analisi blockchain Lookonchain, un investitore ha perso oltre 1 milione di $ dopo aver acquistato 7.156 SOL del token MBAPPE, il cui valore è rapidamente sceso a soli 9.200 $.

Al contrario, un altro trader che ha investito solo 2 Solana ha realizzato un profitto di circa 200.000 $ vendendo il token al culmine della sua attività.

L’incidente ha coinvolto anche una serie di post bizzarri dall’account di Mbappé, tra cui false notizie di trasferimenti e commenti controversi su altre star del calcio. Questi post, insieme alla promozione del token fraudolento, sono stati successivamente eliminati.

Altri hackeraggi crypto famosi

A giugno, l’account X e il sito web personale del rapper 50 Cent sono stati hackerati per promuovere una falsa criptovaluta chiamata GUNIT, dando vita a una truffa di tipo pump-and-dump.

Secondo quanto riferito, gli hacker hanno rubato 300 milioni di dollari in 30 minuti, sfruttando l’influenza di 50 Cent, anche se i dati di trading mostrano un volume inferiore.

Sempre a giugno, l’account X dei Metallica è stato hackerato per promuovere un token Solana chiamato METAL, con truffatori che hanno fatto false affermazioni su partnership con Ticketmaster e MoonPay. La capitalizzazione di mercato del token ha raggiunto brevemente i 3,37 milioni di $ prima di precipitare a 34.000 $.

L’incidente, attribuito al noto truffatore Sahil Arora, riguardava post fuorvianti su sconti e ricompense di puntata.

I rappresentanti di Mbappé non hanno ancora rilasciato dichiarazioni in merito alla violazione e non è ancora chiaro come l’account sia stato compromesso.