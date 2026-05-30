HDMI, l'errore banale che commettiamo tutti e distrugge letteralmente il segnale TV

Il problema più diffuso non è il cavo rotto. È il cavo sbagliato. Milioni di televisori 4K sono collegati con cavi HDMI 1.4 o 2.0 che non reggono il carico richiesto dai contenuti moderni. Un cavo HDMI 2.1 certificato “Ultra High Speed” supporta fino a 48 Gbps di banda, contro i 10-18 Gbps delle versioni precedenti.

Il 4K a 60 Hz con HDR richiede già la versione 2.1: usare un cavo più vecchio non impedisce necessariamente l’immagine, ma la degrada — colori piatti, flickering intermittente, blackout casuali che sembrano guasti al televisore ma sono semplicemente un problema di banda insufficiente.

L’errore da non fare con l’HDMI

L’errore più banale e più comune è fisico: piegare il cavo ad angolo acuto dietro la televisione o sotto i mobili. I conduttori interni dell’HDMI non sono progettati per curve strette. Una piega ripetuta nello stesso punto rompe progressivamente le fibre interne, causando perdita di segnale intermittente che peggiora nel tempo. I sintomi — schermo nero per un secondo, pixel verdi, immagine che salta — vengono quasi sempre attribuiti all’elettronica, non al cavo. La correzione è semplice: usare adattatori angolati nei punti critici e non lasciare che il peso del televisore compri sul connettore.

La lunghezza del cavo è un parametro che quasi nessuno considera al momento dell’acquisto. I cavi passivi standard iniziano a perdere segnale oltre i 3 metri, un limite che in un salotto medio si raggiunge facilmente. Oltre i 10-15 metri la degradazione è significativa senza un cavo attivo o fibra ottica. Non si tratta di qualità costruttiva: è un limite fisico dell’attenuazione del segnale su rame.

Il quarto errore è l’ordine di accensione dei dispositivi. Molti problemi di “no signal” non dipendono dal cavo né dalla porta, ma dall’handshake HDCP — il protocollo di protezione dei contenuti che i dispositivi negoziano all’avvio. Se il decoder, la console o il lettore Blu-ray vengono accesi prima del televisore, la negoziazione fallisce e lo schermo rimane nero. La procedura corretta è accendere prima il display e poi la sorgente. Un dettaglio operativo che non compare nei manuali, ma risolve la maggior parte delle chiamate ai centri assistenza.

Un dato laterale che inquadra la scala del problema: i televisori 4K venduti dal 2015 integrano quasi tutti la certificazione HDCP 2.2, necessaria per i contenuti protetti in alta definizione. Ma i cavi venduti nello stesso periodo — spesso come accessorio economico in bundle — nella maggioranza dei casi erano HDMI 1.4, tecnicamente incompatibili con quei contenuti. L’ecosistema domestico ha viaggiato disallineato per anni.

La porta HDMI sul retro del televisore non è intercambiabile: i modelli recenti hanno porte diverse per versioni diverse. La porta HDMI 2.1, che abilita il 4K a 120 Hz e il VRR per il gaming, è quasi sempre solo una o due su quattro disponibili. Collegare la console alla porta sbagliata significa rinunciare a metà delle prestazioni del dispositivo senza ricevere alcun messaggio di errore — solo un’immagine leggermente peggiore di quella attesa.