Helio Ring: disponibile in Europa l'anello smart di Amazfit

Anche Zepp, col suo Amazfit Helio Ring ha deciso di entrare nella nicchia di mercato degli anelli smart. In attesa della proposta Samsung, che probabilmente vedremo tra qualche settimana in occasione dell’evento Unpacked di luglio, ecco arrivare un nuovo player in questo settore che vuol crescere come, se non di più, di quello degli smartwatch. L’offerta non è ampia, ma nemmeno striminzita: Amazfit Helio Ring ha tutte le carte in regola per prendersi un posto di primo piano.

Immagini

Realizzato in lega di titanio, materiale Premium che non fa sudare e che ha buone caratteristiche anallergiche, Helio Ring consente una misurazione decisamente accurata dei dati sulla salute, col risultato di un monitoraggio, un’analisi e una guida al recupero senza precedenti. Amazfit Helio Ring è pensato per essere utilizzato al meglio se abbinato a uno smartwatch Amazfit, come Amazfit Cheetah Pro, Amazfit T-Rex Ultra o Amazfit Falcon.

La app Zepp unisce quindi le informazioni e i dati che arrivano dall’anello e dallo smartwatch: il monitoraggio diventa quindi estremamente efficace e completo: l’anello ci dice tutto sui tempi di recupero, mentre lo smartwatch ci racconta nel dettaglio le prestazioni dell’attività fisica. E non solo ovviamente. Amazfit Helio Ring monitora meticolosamente i dati completi relativi alla condizione fisica e mentale di chi lo indossa durante il sonno, e li traduce in un punteggio di facole comprensione nella app Zepp. Questo punteggio dà un’idea generale del proprio stato di riposo e benessere generale e viene poi raccolto dall’app insieme ad altre metriche chiave per il periodo di riposo, tra cui il punteggio di qualità del sonno, il tempo di recupero completo, la variabilità della frequenza cardiaca nel sonno e la frequenza cardiaca a riposo.

Quanto costa Amazfit Helio Ring?

L’anello può essere acquistato da solo sul sito ufficiale o in vantaggiosi bundle insieme ai diversi smartwatch Amazfit che arriveranno nei prossimi giorni. Il prezzo unitario è in linea con quello di altre proposte di fascia alta simili, 299 euro. Coi bundle scende però a 149 euro. La spedizione dal sito ufficiale è prevista a partire dal 20 giugno.

Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro 449,90 euro

Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra 549,90 euro

Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon 649,80 euro