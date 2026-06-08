Ho trovato nella mia cameretta delle vecchie console Nintendo: le ho messe su Ebay e in un giorno ci ho fatto una somma inaspettata

Il paradosso più evidente del mercato del retrogaming è che la console Nintendo che ha venduto meno in assoluto è quella che oggi vale di più. Il Virtual Boy, lanciato nel 1995 e ritirato dal mercato meno di un anno dopo per via di vendite catastrofiche, quota attorno ai 520 euro nel 2026. La rareté ha fatto il resto: pochissimi esemplari in circolazione, design impossibile da confondere con qualsiasi altra macchina, e un alone di curiosità per qualcosa che quasi nessuno ha mai posseduto davvero.

A rimettere benzina sull’interesse per l’originale ha contribuito anche l’annuncio da parte di Nintendo, sempre nel 2026, di una rielaborazione del concept. Una mossa che ha immediatamente spinto i collezionisti a rivalutare la versione autentica del 1995.

Quotazioni record su Ebay per le Nintendo

Scorrendo le quotazioni attuali del mercato dell’usato, il secondo posto va al New Nintendo 3DS XL, intorno ai 280 euro. Non è un modello raro in assoluto, ma alcune edizioni limitate superano i 300 euro se in condizioni perfette con scatola e caricatore originale. Subito dopo c’è il Game Boy Micro, a circa 270 euro: uscito sul finire della vita della Game Boy Advance, non fu un successo commerciale, ma la sua rarità in cofanetto completo e il design compatto lo hanno trasformato in uno degli oggetti più ricercati della categoria.

La Game Boy originale del 1989 vale circa 200 euro, con oscillazioni significative tra esemplari “loose” senza scatola — molto comuni sul mercato — e cofanetti completi in buono stato. La Super Nintendo si mantiene intorno ai 185 euro, con trend in crescita negli ultimi due anni e nessun segnale di rallentamento. Nintendo 64 e GameCube si trovano entrambe attorno ai 165 euro, ma con differenze importanti legate ai colori: il GameCube viola e il modello platinum sono tra i più ricercati e spostano sensibilmente il prezzo verso l’alto.

Un dato laterale che chiarisce molto sul funzionamento di questo mercato: una Game Boy Advance SP nell’edizione Rayquaza può superare i 900 euro, e certi bundle Nintendo 64 da collezione hanno raggiunto il migliaio. Il che significa che la console di per sé è solo una parte dell’equazione — l’edizione specifica e il grado di completezza fanno quasi sempre la vera differenza.

L’osservazione contro-intuitiva che emerge dai dati del 2026 riguarda la Wii U, a lungo considerata il secondo grande flop della storia Nintendo dopo il Virtual Boy. La console cubica bianca, ignorata dal grande pubblico alla sua uscita nel 2012, quota oggi circa 150 euro e la cote è in progressione. Chi l’ha tenuta in un cassetto per un decennio aspettando che qualcuno la volesse si trova in una posizione inaspettatamente buona.

C’è anche un avvertimento pratico che il mercato impone con chiarezza: pulire o restaurare autonomamente una vecchia console prima di venderla è un errore frequente che può costare caro. Una pulizia malfatta, una vite spostata, uno scoloramento accelerato da prodotti sbagliati — tutto questo riduce il valore percepito dagli acquirenti appassionati, che preferiscono lo stato originale, anche imperfetto, a un intervento amatoriale non documentato.

La Nintendo Switch OLED del 2021 ha già fatto il suo ingresso in questo mercato: con la Switch 2 consolidata, i prezzi dell’OLED standard oscillano tra 150 e 200 euro sull’usato, ma le edizioni speciali Pokémon e Zelda reggono oltre i 250. La linea tra “console recente” e “oggetto da collezione” si è spostata rapidamente.