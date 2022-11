HONOR Band 5, il costo va giù in picchiata: lo sconto è INCREDIBILE

Uno dei wearable più interessanti attualmente in commercio oggi continua nella sua discesa di prezzo senza freni. L’ottimo HONOR Band 5 Smartwatch è infatti disponibile su Amazon a soli 25€. Ti basta scegliere il colore nero e andare subito alla cassa per ottenerlo con le spese di spedizione gratuite, e un ottimo sconto di 33,60€ (57%). Un affare, no? Ma proprio per questo devi fare in fretta, o rischi di arrivare tardi e di non trovarlo più.

HONOR Band 5 Smartwatch , offerta TOP

L’orologio HONOR Band 5 Smartwatch con schermo a colori AMOLED full touch da 0,95″ curvo 2.5D e visibilità eccellente anche all’aperto sotto la luce diretta del sole, rende il tuo allenamento più scientifico. Il display touch AMOLED mostra icone colorate per comunicare in modo semplice e veloce. Questo orologio intelligente è impermeabile 50M e puoi indossarlo mentre ti lavi le mani o nuoti. Hai smarrito il tuo telefono? Nessun problema. La funzione di ricerca del telefono lo localizza all’istante. Puoi anche visualizzare in anteprima messaggi e promemoria o scattare selfie e raggruppare le foto comodamente, sollevando semplicemente il polso.

La modalità HONOR Band 5 Smartwatch Multisport offre una migliore esperienza di allenamento: il monitoraggio in tempo reale della frequenza cardiaca riduce i rischi di esercizio, durata, distanza, velocità, corsa. Inoltre riceve chiamate, SMS e notifiche SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram e Twitter) sul display, e vibra per avvisarti delle chiamate e dei messaggi in arrivo. L’orologio di HONOR ha funzioni di monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale 24 ore e dell’ossigeno nel sangue, le misurazioni sono più accurate grazie al monitoraggio intelligente della scena di allenamento.

Il monitor del sonno valuterà la qualità del sonno durante la notte. Il device è inoltre dotato di una durata della batteria di 6~14 giorni per l’uso quotidiano. Se disattivi il monitoraggio della frequenza cardiaca e del sonno, durerà fino a 14 giorni. Insomma, HONOR Band 5 Smartwatch è davvero un wearable molto interessante e con un prezzo così basso è da pazzi lasciarselo scappare. Lo trovi disponibile su Amazon a soli 25€ con un bel risparmio di 33,60€ (57%) e le spese addirittura gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.