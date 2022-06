WhatsApp, arriva la rivoluzione sui messaggi, ed è clamorosa

La notizia ha del clamoroso, ma è vera e riguarda una delle funzioni più attese dagli utenti di WhatsApp. Dopo il supporto al multi-dispositivo e le novità in ambito Gruppi e Comunità, infatti, sulla nota app di messaggistica istantanea sta per arrivare un’altra feature innovativa, di quelle che modificano letteralmente l’esperienza d’uso per una vasta porzione di utenti. Ci riferiamo alla possibilità di modificare letteralmente un messaggio subito dopo averlo inviato. Non ci credete? Seguiteci.

WhatsApp, i messaggi inviati potranno essere modificati

A tutti è capitato almeno una volta di inviare un messaggio all’utente o gruppo sbagliato o di usare termini poco chiari durante una conversazione. In futuro sarà possibile rettificare il messaggio e eliminarlo completamente. Secondo quanto scoperto dai colleghi del solito WaBetaInfo, gli sviluppatori della nota app di Meta stanno lavorando all’introduzione di un pulsante che consente di modificare i messaggi dopo averli inviati.

Spulciando infatti all’interno del codice dell’ultima beta di WhatsApp per Android, i redattori hanno scoperto questa nuova funzione, che però si trova ancora in uno stato embrionale. Tant’è che non è stata implementata neanche nella beta.

Questa caratteristica era stata in parte sperimentata già nel 2017, salvo poi essere abbandonata di punto in bianco senza spiegazioni. Ora, però, Meta sembra intenzionata a rimetterci mano. Non è però chiaro se oggi, come allora, ciò avverrà sfruttando due funzionalità denominate Edit e Recall. In questo caso un tocco prolungato sul messaggio consentirà di modificare il testo oppure di richiamarlo. Entrambe le opzioni saranno attive finché il messaggio non verrà letto dal destinatario. Simili funzionalità sono presenti in altri servizi di messaggistica, tra cui BlackBerry Messenger e Telegram.