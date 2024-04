HUAWEI FreeBuds 5i meno 30 euro per auricolari Bluetooth Super Top!

HUAWEI FreeBuds 5i sono auricolari Bluetooh di livello medio/alto, suonano molto bene e ovviamente sono caratterizzati da tutte quelle funzioni avanzate e una ricca dotazione tecnologica che permette loro di distinguersi nettamente rispetto alla sterminata offerta di prodotti simili. Gli auricolari sono innanzitutto molto comodi ed ergonomici, più corti e leggeri rispetto al modello precedente, man nello stesso tempo sono decisamente saldi nelle orecchie senza affaticarle. Inoltre nella confezione sono presenti diverse tipologie di gommino per venire incontro a tutti.

E il prezzo? Amazon taglia praticamente di un terzo il prezzo di listino: MENO 31% che si traduce in uno sconto secco di 30 euro! Possiamo acquistare HUAWEI FreeBuds 5i spendendo 69 euro invece che 69 euro! Davvero un grande risparmio!

Audio al top

HUAWEI FreeBuds 5i hanno praticamente caratteristiche Premium alta a tutto tondo. Sulla qualità audio c’è poco da dire, è semplicemente di ottimo livello, tanto da far meritare agli auricolari la certificazione Hi-Res Audio Wireless, ottenuta per avere una risposta in frequenza più ampia, un suono ad alta risoluzione per sorgenti audio HD e il supporto di molteplici equalizzazioni. Suonano davvero bene, sono estremamente equilibrate bassi potenti, medi e alti cristallini convivono alla grande senza sovrapporsi.

E poi c’è una cancellazione del rumore davvero efficace! HUAWEI FreeBuds 5i offrono una riduzione del rumore fino a 42dB, che è notevole per auricolari di questa fascia di prezzo. Senza dubbio, queste cuffie rappresentano il meglio che HUAWEI ha da offrire nella categoria di auricolari di fascia media/alta.

Da ultimo, ma non per importanza, troviamo una batteria dalla durata super fino a 28 ore di riproduzione musicale con tanto di ricarica rapida e anche la certificazione IP54. HUAWEI FreeBuds 5i non teme spruzzi d’acqua e polvere, possiamo portarli al mare o in piscina senza problemi!

