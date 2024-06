HUAWEI lancia le nuove FreeBuds 6i: disponibili a 99 euro

Disponibili da oggi sullo store ufficiale HUAWEI FreeBuds 6i settano un nuovo standard qualitativo per gli auricolari Bluetooth True Wireless con cancellazione attiva del rumore. La fascia di prezzo non è quella budget, inflazionata in mille offerte sugli store online e nella grande distribuzione, ma quella sempre accessibile dei 99 euro. Piena fascia media, garanzia quindi di prodotto di qualità.

ANC 3 e ottima Autonomia

HUAWEI FreeBuds 6i sono dotati della tecnologia di cancellazione del rumore più avanzata di Huawei, l’Intelligent Dynamic ANC 3. Un algoritmo intelligente analizza l’ambiente circostante 34 volte al secondo, regolando automaticamente la cancellazione del rumore in base all’ambiente in cui ci si trova, che sia la metropolitana, l’interno di un aereo o un ufficio particolarmente rumoroso. I miglioramenti della cancellazione attiva del rumore comprendono tre innovazioni: un sistema a 3 microfoni, una potenza di calcolo 2,4 volte superiore e un driver dinamico a quadruplo magnete da 11 mm. Tutto ciò comporta un miglioramento del 100% della cancellazione del rumore, con una cancellazione media a piena frequenza di 27 dB e una gamma di frequenza ANC ultra-ampia fino a 5 kHz.

Accanto a questo importante aggiornamento software HUAWEI ha incluso anche delle modifiche hardware decisamente importanti come una nuova camera di filtraggio del rumore e degli auricolari di nuova generazione. La prima si fonda sul principio della risonanza di Helmholtz, andando a lavorare espressamente sui rumori a media e alta frequenza (da 1 kHz a 3 kHz) e, risultando particolarmente efficace a 2-3 kHz, abbattendo di fatto tutte le voci di sottofondo. Nello stesso tempo i nuovi auricolari in silicone liquido offrono sia comoda vestibilità, salda tenuta e ovviamente anche una forte riduzione del rumore ambientale.

La cancellazione del rumore attiva è solo il primo punto di forza di HUAWEI FreeBuds 6i. Grazie a un woofer ultra-magnetico da 11 mm, questi auricolari restituiscono bassi intensificati del 50% rispetto al precedente modello, senza dimenticare il supporto all’audio di alta qualità grazie al codec LDAC HD e alla certificazione Hi-Res Audio Wireless.

Da ultimo, ma non per importanza, HUAWEI FreeBuds 6i hanno una batteria di lunga durata: fino a 35 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica e 8 ore con una singola carica. E poi c’è anche la ricarica rapida: 10 minuti allungano la riproduzione di 4 ore.

HUAWEI FreeBuds 6i possono essere acquistate sullo store ufficiale HUAWEI al prezzo di 99 euro.