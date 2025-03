HUAWEI FreeBuds SE 2 a quasi metà prezzo: oggi le paghi soli 27€ (-45%)

Amazon anticipa le Offerte di Primavera con una promozione pazzesca sulle HUAWEI FreeBuds SE 2! Oggi questi auricolari di ultima generazione sono disponibili a soli 27 euro con un super sconto del 45%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

HUAWEI FreeBuds SE 2: autonomia assurda e massimo comfort

Le HUAWEI FreeBuds SE 2 si contraddistinguono per un audio impeccabile grazie ad un altoparlante che ha superato 26 rigidi test di affidabilità, per garantire un’esperienza d’ascolto ottima in ogni momento e ovunque tu sia.

Una specifica tecnica importante delle cuffie è la robusta connessione Bluetooth 5.3 che mantiene il suono e le immagini sincronizzati, per un’esperienza audiovisiva coinvolgente: questo vuol dire che ti permetteranno di immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti in maniera sempre eccezionale.

Allo stesso tempo, questo modello è ergonomico e super comodo da indossare in quanto ogni auricolare pesa appena 3.8 grammi oltre ad essere progettato per aderire ottimamente all‘orecchio, anche durante l’attività fisica.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: caricandoli per soli 10 minuti potrai goderti fino a 3 ore di riproduzione, mentre una volta caricati completamente, ti offriranno fino a 9 ore di ascolto con una singola ricarica, e fino a 40 ore con ricariche multiple in custodia.

Per finire, la certificazione IP54 per la resistenza a polvere e schizzi li rende adatti anche durante gli allenamenti e passeggiate nei grandi spazi aperti senza alcuna preoccupazione.

