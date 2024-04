Huawei Smart Band 8, tracker per fitness e salute con un super sconto mai visto!

Smart Band 8 rappresenta l’uscita più recente nella serie di dispositivi wearable Huawei, dotata di un’ampia varietà di opzioni pensate per monitorare i progressi nell’attività fisica e per promuovere un modo di vivere più salutare. Questa smartband è compatta, non raggiunge le dimensioni imponenti degli smartwatch propriamente detti: tuttavia, ciò non toglie che sia un concentrato di tecnologia con ogni funzione essenziale ben integrata e soprattutto efficiente. La promozione su Amazon cattura senza dubbio l’attenzione: una riduzione del 34% sul prezzo di listino, per un taglio di 20 euro, con un prezzo finale di 49 euro anziché 59 euro! In un mercato saturato da smartband da cestone economiche e di qualità inferiore, Huawei Smart Band 8 si distingue per il suo eccellente equilibrio tra costo e prestazioni, oltre a essere dotata di funzionalità avanzate estremamente efficaci!

Tutte le informazioni in modo chiaro

Con dimensioni ridotte, Huawei Smart Band 8 vanta un design elegante e leggero, ideale per essere indossata durante l’intera giornata. Il suo peso è di soli 14 grammi e ha uno spessore di 8,99 millimetri. Il suo schermo? Si tratta di un brillante display Amoled da 1,47 pollici, che assicura una visibilità ottimale in qualsiasi condizione luminosa, un aspetto fondamentale per un dispositivo pensato per gli sportivi che praticano attività all’aperto.

La caratteristica distintiva di Huawei Smart Band 8 risiede nel monitoraggio preciso delle prestazioni sportive e del benessere fisico. Grazie a sensori decisamente efficienti e sensibili, Huawei Smart Band 8 registra meticolosamente le attività fisiche dell’individuo, tra cui il numero di passi, la distanza coperta, le calorie consumate e molto altro. Offre inoltre un’ampia gamma di 100 modalità sportive predefinite, coprendo un vasto spettro di discipline, da quelle “classiche” a quelle più di nicchia e particolari!

In aggiunta al monitoraggio dell’attività fisica, Huawei Smart Band 8 propone un insieme di funzioni aggiuntive di valore. Il meccanismo TruSleep 3 cataloga ogni istante di riposo, dando successivamente info essenziali per migliorare il sonno e sentirsi al meglio il giorno seguente.

