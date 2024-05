I crypto influencer puntano su questa nuova meme coin per ottenere potenziali guadagni da 100x a maggio

C’è una nuova meme coin da tenere d’occhio nelle prossime settimane: WienerAI ($WAI) è un nuovo progetto crypto che combina il divertimento dei meme con il potenziale dell’intelligenza artificiale. È progettato per costruire una community forte e offrire ricompense elevate ai suoi sostenitori.

La piattaforma ha recentemente lanciato una fase di prevendita per i suoi token nativi $WAI e ha raccolto oltre $ 600.000 in meno di una settimana. Molti trader di criptovalute pensano che WienerAI potrebbe offrire guadagni 10x quando arriverà sul mercato.

In ogni caso, attualmente il token $WAI è disponibile per soli $ 0,000702 al momento della stesura di questo articolo. Tuttavia, questo prezzo aumenterà nei prossimi round di prevendita.

WienerAI abbraccia il nuovo trend delle meme coin

WienerAI è un progetto unico perché combina umorismo con casi d’uso per sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale avanzata. Ciò lo distingue dalle tradizionali meme token come Dogecoin, puntando ad essere molto di più di un semplice trend.

Secondo il white paper di WienerAI, il cane Wiener della piattaforma è descritto come “l’essere cibernetico più potente dell’universo” che mira a migliorare continuamente le sue capacità di intelligenza artificiale.

La piattaforma ha un piano con obiettivi chiari come essere quotata nei migliori exchange di criptovalute. Molti famosi analisti, tra cui Jacob Bury, hanno evidenziato il potenziale esplosivo di $WAI.

Nel suo recente video, Jacob ha mostrato come WeinerAI abbia il potenziale per offrire guadagni 100 volte maggiori a chi si aggiudica i token nella fase di prevendita.

La piattaforma ha un limite di fornitura di 69 miliardi di token. Attualmente offre il 30% di questi token in fase di prevendita a un prezzo relativamente basso.

L’attenzione di WienerAI alla tecnologia e all’offerta limitata potrebbe renderla più sostenibile a lungo termine. Vale anche la pena notare che lo smart contract di WienerAI è stato verificato da Coinsult.

Chi è interessato a partecipare alla prevendita può accedere al gruppo Telegram di WienerAI per rimanere aggiornati sugli ultimi aggiornamenti in merito ai listing del token.

La storia di WienerAI – Cos’è?

WienerAI è un meme token intrigante, dal potenziale virale. La storia parla di uno scienziato pazzo che combina accidentalmente l’intelligenza artificiale con il DNA della salsiccia, creando WienerAI.

È stato lanciato con una forte attenzione a “The Sausage Army”, che mira a unire una comunità attorno alla sua idea giocosa ma tecnologicamente valida. Si tratta di un approccio abbastanza simile al “Doge Army” di Dogecoin e ad altri meme coin a tema cane.

La piattaforma ha riscontrato un elevato supporto da parte della community e ciò è evidente dalla sua prevendita che ha raccolto oltre 600.000 dollari in meno di una settimana dal lancio.

Il token meme è progettato per essere divertente e ambito, soprattutto se guardiamo alla storia di come è stato realizzato e allo scopo per cui viene effettivamente utilizzato.

Utilizza la piattaforma ERC-20 di Ethereum per offrire utilità e ricompense ai suoi possessori. Attualmente dispone di un programma di staking altamente gratificante per chi investe fin dai primi momenti.

Attualmente, chi mette in staking i token $WAI ottiene un APY di oltre il 1.300%. Tuttavia, questa percentuale diminuirà man mano che sempre più investitori entreranno nello staking pool di $WAI.

Su WienerAI sono stati messi in staking oltre 760 milioni di token $WAI, sottolineando un’enorme fiducia e supporto da parte della community.

Detenere $WAI può aiutare gli acquirenti a guadagnare un reddito passivo tramite lo staking e a beneficiare di futuri aumenti dei prezzi, soprattutto quando il token è pronto per essere quotato sugli exchange.

Questa quotazione potrebbe potenzialmente portare a guadagni 10x, simile a quanto accaduto con Scotty The AI dopo essere stato listato su MEXC.

Il meccanismo di staking mira anche a prevenire il comune scenario “pump-and-dump”. Infatti, promuove il mantenimento del token per un tempo più lungo per ottenere più ricompense.