I detentori di Pepe Coin spostano i fondi verso una nuova ICO su Bitcoin con profitti del 1980%

Pepe è una meme coin che ha davvero fatto registrare dei profitti clamorosi durante tutta la sua esistenza, regalando giorni felici a tutti coloro che hanno deciso di comprare in tempi non sospetti.

Solo nell’ultimo mese poi, ha realizzato un 2x in una fase di mercato che non è stata troppo proficua per l’intero settore, con una lateralità di Bitcoin e un bear market per molte altcoin.

Insomma, non propriamente una moneta noiosa o priva di soddisfazioni, ma quale futuro l’attende? Dopo essere entrata nella top 20 per capitalizzazione, potrà davvero andare molto oltre?

La risposta ce la potrà dare solo il futuro ma, se dovessimo fare una previsione, sembrerebbe realistico pensare che si stia approssimando il top di questo ciclo di Pepe e che, prima o poi, un ritracciamento è inevitabile.

Per questa ragione potrebbe essere sensato guardarsi intorno alla ricerca di qualche altro progetto con ancora tantissimo potenziale da esprimere, magari che sia nuovo sul mercato ma che offra grandi prospettive.

Forse è per questo che, alcuni detentori di Pepe, hanno deciso di prendere una parte dei grossi profitti realizzati per diversificare su un altro token ancora tutto da scoprire.

99Bitcoins vuole rendere mainstream l’istruzione

Se c’è qualcosa che manca sempre a questo mondo, è una maggiore istruzione. Per quanto si siano fatti passi da gigante negli ultimi decenni per assicurare a tutti il diritto alla scuola, ogni persona è ancora gravemente lacunosa su tantissimi aspetti della vita, alcuni davvero cruciali per la sopravvivenza monetaria.

Basti pensare ad una educazione finanziaria di base, la quale non viene insegnata in nessuna scuola e che porta poi le persone a ritrovarsi con debiti e problematiche nella vita per via di questa lacuna.

Per questo, una piattaforma come 99Bitcoins che punta a rendere l’istruzione mainstream, è una ventata d’aria fresca che può davvero cambiare il mondo e regalare benessere alle persone. Qui infatti si possono imparare le basi della blockchain, exchange, DEX, analisi delle crypto, del mercato e molto altro ancora.

Insomma, per chiunque voglia operare in qualsiasi forma nel settore delle crypto, risulta una vera e propria manna dal cielo, poiché permette di conoscere tutto ciò che è la base di questo settore.

Certo, ma come può diventare mainstream? In fin dei conti, di guide e spiegazioni sulle crypto in giro ce ne sono molte, ma tanta gente le ignora comunque.

Ebbene la risposta sta nel meccanismo Learn-to-Earn, ovvero impara per guadagnare, che punta a ricompensare gli studenti attivi sulla piattaforma con il token 99BTC.

In parole povere, siccome questo token potrà poi essere venduto per moneta fiat, si parla di una realtà che paga i propri studenti per imparare, con un meccanismo di ricompense che premia coloro che mettono maggior impegno.

Insomma, qualcosa di assolutamente innovativo nel settore e che, con buona probabilità, potrebbe diventare un trend futuro nelle crypto.

La quantità di persone che necessita di una istruzione di base sulle crypto è enorme e, con 99Bitcoins, potrebbero trovare lo stimolo per mettersi a studiare che gli è sempre mancato.

Questo potrebbe quindi generare uno di quei trend che, nel mondo delle crypto, possono trasformare un bel progetto in una delle top 100 (o anche top 10) crypto per capitalizzazione, regalando profitti da capogiro agli investitori.

Forse è per questo che, dopo aver realizzato guadagni enormi con Pepe, molti si stanno spostando su 99Bitcoins per cercare la prossima “gallina dalle uova d’oro”. Sarà questo sistema rivoluzionario davvero in grado di sfondare nel settore? Sicuramente è presto per dirlo ma è anche vero che essere pagati per studiare è un’offerta davvero allettante.