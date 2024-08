I mondiali 2034 si svolgeranno in stadi fantascientifici: ecco il progetto dell'Arabia Saudita

L’edizione 2034 dei mondiali 2034 si preannuncia come un evento senza precedenti. L’Arabia Saudita è stata di fatto l’unica candidata e oggi ha mostrato dei render di quelli che saranno gli stadi che ospiteranno le partite. Alcuni di essi sono talmente futuristici da essere fantascientifici, anzi, sembrano essere presi di peso dalle immagini più iconiche dello stile cyberpunk. D’altronde stiamo parlando di una nazione che vuole costruire una città nel deserto lunga 106 miglia, chiamata The Line, spiccatamente verticale (sarà più alta dell’Empire State Buiding!), completamente green e dotata di treni ad alta velocità.

The Neom dovrebbe far parte proprio di The Line. L’immagine poco sopra lascia davvero sbalorditi. E pare che dovrebbe ospitare uno dei quarti di finale. Sarà possibile accedere a questo stadio solo attraverso velocissimi ascensori dedicati o veicoli automatizzati. Pura fantascienza insomma. Questo stadio avrà una capienza di 46000 persone e dovrebbe essere completato nel 2032. Queste le tempistiche. Il render dello stadio dedicato al Principe Mohammed bin Salman è invece tutto sommato “normale”, se non si da troppa importanza al fatto di esser costruito su una collina a 200 metri di altezza e di esser tutto circondato da giganteschi schermi led. Saranno davvero così? Il tempo è dalle parte dei sauditi, così come le risorse, resta il fatto che alcuni progetti, come quello del The Neom, incastonato all’interno di The Line, sanno troppo di utopia più che di un progetto realizzabile. Staremo a vedere. Ma la vera domanda è un’altra. La Nazionale italiana di calcio riuscirà a partecipare a questi mondiali o rimarrà a casa come per le precedenti edizioni?