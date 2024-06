I prezzi delle criptovalute scendono a causa dei dati sull'inflazione ma le nuove meme coin continuano ad attirare investimenti

Bitcoin continua la sua azione di consolidamento. I prezzi delle criptovalute continuano a mostrare una traiettoria ribassista mentre il mercato attende i dati chiave sull’inflazione PCE, che saranno pubblicati venerdì. In particolare, la spesa per consumi personali o PCE è il parametro di inflazione preferito dalla Federal Reserve, anche più del tanto pubblicizzato CPI.

A causa dell’incertezza del mercato, i trader continuano a investire in nuove meme coin. Token come Dogeverse e Sealana non solo mostrano un potenziale promettente, ma non hanno nemmeno alcuna correlazione importante con il sentimento del mercato.

Perché i prezzi delle criptovalute sono in calo?

I rischi macroeconomici continuano a spaventare il mercato delle criptovalute poiché le preoccupazioni relative ai livelli di inflazione e agli alti tassi di interesse rimangono un ostacolo a un rally rialzista sostenibile.

Ad esempio, dopo un’altra giornata di debole asta del debito mercoledì, i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni sono saliti al 4,623%, aumentando di 30 punti base in sole due settimane. I rendimenti statunitensi da 2 a 30 anni hanno mostrato un rimbalzo simile, segnalando crescenti preoccupazioni macroeconomiche.

Anche i principali funzionari della Fed stanno adottando un atteggiamento aggressivo, con il presidente della Fed del Minnesota Neel Kashkari che afferma che sono necessari “molti altri mesi di dati positivi sull’inflazione” per avviare l’allentamento. Ha anche suggerito ulteriori aumenti dei tassi di interesse, uno scenario decisamente disastroso per le altcoin a grande capitalizzazione.

Di conseguenza, il FedWatch del CME non è più a favore di un taglio dei tassi di interesse a settembre, sottolineando che ci sia una probabilità del 45% per tale intervento.

Tutti gli occhi sono ora puntati sui prossimi dati sulla spesa per consumi personali. Come accennato in precedenza, il PCE è la misura dell’inflazione preferita dalla Fed. Nello scenario ribassista in cui il PCE non dovesse soddisfare le aspettative del mercato domani, potrebbe seguire un crollo più ampio dei prezzi delle criptovalute.

Livelli di supporto chiave per Bitcoin ed Ethereum

I crescenti rischi macroeconomici hanno messo a dura prova il rally delle criptovalute.

Invece di tentare di violare i livelli di resistenza di 68.000 e 72.000 dollari, i rialzisti ora devono difendere la regione cruciale tra 66.000 e 67.000 dollari. Dati PCE errati potrebbero far sì che BTC perda questo importante supporto, il che potrebbe dare il via a un movimento al ribasso a $ 60.000.

Nel frattempo, le altcoin hanno un disperato bisogno che Ethereum rimanga forte contro Bitcoin. La coppia ETH/BTC deve mantenersi al di sopra del livello di 0,051 o dovrà affrontare una maggiore pressione di vendita sugli altcoin.

I prezzi delle criptovalute sperano anche che i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi alle stelle si raffreddino a giugno, senza il quale un rally più ampio delle altcoin è fuori discussione.

Le nuove meme coin sono molto richieste

Le nuove meme coin non hanno alcuna correlazione con il mercato, il che le rende un’eccellente opportunità di investimento in condizioni macroeconomiche incerte. Ad esempio, la meme coin multi-chain Dogeverse è attualmente in trend e il suo IEO si avvicina.

La prevendita di Dogeverse ha raccolto oltre 15 milioni di dollari, segnalando il promettente potenziale di prezzo della meme coin dopo il suo lancio. L’ICO terminerà il 3 giugno e ciò contribuisce anche alla FOMO.

Dogeverse sarà la prima meme coin a essere lanciata su 6 diverse blockchain, tra cui Ethereum, Solana, Base, Avalanche, Polygon e BNB Smart Chain.

Gli esperti ritengono che questa strategia multi-chain potrebbe rivelarsi un punto di svolta per la consapevolezza della meme coin. Dopotutto, Dogeverse attirerà l’attenzione di tutti gli investitori alla ricerca delle migliori meme coin Solana o delle migliori meme coin Base.

Di conseguenza, gli investitori ritengono che Dogeverse potrebbe potenzialmente offrire rendimenti fino a 1000 volte dopo il suo lancio. Allo stesso modo, una nuova meme coin di Solana – Sealana ($SEAL) – sta attirando interesse durante la sua prevendita, raccogliendo oltre 3 milioni di dollari nelle prime settimane.

La meme coin è sul radar degli investitori. I più famosi influencer delle criptovalute sono arrivati ​​al punto di chiamare Sealana la prossima potenziale meme coin 100x.