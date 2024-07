I token P2E sono un buon investimento per sfidare il mercato ribassista? 

Dopo che Bitcoin è crollato a 55.000 dollari a causa dei timori che il crollo dell’exchange di criptovalute Mt. Gox possa inondare il mercato di BTC, i trader di criptovalute stanno cercando freneticamente un rifugio sicuro nella tempesta. Potrebbero aver trovato quel rifugio nei token play-to-earn (P2E – gioca e guadagna), che sono per lo più in rialzo nell’ultima settimana nonostante la svolta ribassista del mercato.

I token P2E sono la migliore opportunità per gli investitori in criptovalute in questo momento? Daremo un’occhiata a 3 crypto che stanno sfidando la tendenza ribassista.

Notcoin registra un guadagno del 23% mentre Telegram raddoppia sui giochi

Notcoin, il principale gioco play-to-earn su Telegram, è cresciuto del 23% nell’ultima settimana nonostante le turbolenze nel più ampio mercato delle criptovalute. La metà di questo guadagno è arrivata nelle ultime 24 ore, segnalando che $NOT non è influenzato dal rilascio di Bitcoin.

Il prezzo di Notcoin ha potenzialmente beneficiato della mossa di Telegram di raddoppiare i giochi crypto tap-to-earn.

La piattaforma di messaggistica ha appena aggiunto una barra dei menu per le sue mini-app, rendendo più semplice per i giocatori passare da giochi come Notcoin, Hamster Kombat e altri. Si prevede che la mossa aumenterà il coinvolgimento con Notcoin e introdurrà ancora più giocatori a sfruttare e guadagnare token $NOT.

Anche se i nuovi giochi tap-to-earn hanno rubato parte dell’attenzione riservata a Notcoin, la popolarità del gioco non è diminuita. Notcoin vanta più di 40 milioni di utenti e potrebbe continuare a crescere man mano che sempre più dei 900 milioni di utenti globali dichiarati da Telegram hanno la possibilità di guadagnare criptovalute.

Il token di gioco “Play-to-Airdrop” $SAGA aumenta del 6% da un giorno all’altro

Saga Protocol, blockchain di livello 1, ha lanciato il suo token $SAGA all’inizio di questa primavera con una novità: per ottenere i token, i giocatori dovevano competere in una serie di giochi play-to-airdrop.

I giocatori dei giochi Saga hanno guadagnato punti per l’airdrop $SAGA, dando loro la possibilità di guadagnare valore in un token dall’enorme potenziale. Solo i migliori giocatori nella classifica di ogni gioco si sono qualificati per l’airdrop, creando molti incentivi per i giocatori a impegnarsi per essere i migliori.

Ora $SAGA è disponibile sul mercato aperto ed è uno dei token P2E più popolari. È aumentato del 6% nelle ultime 24 ore, invertendo un prezzo in calo anche se il resto del mercato crolla attorno ad esso.

Saga Protocol è molto più di un semplice token di gioco. Il progetto si concentra sull’aiutare gli sviluppatori a costruire nuove blockchain perfette per i giochi “gioca per guadagnare”. La piattaforma potrebbe diventare un trampolino di lancio per reti specifiche del P2E, legando il valore futuro del token $SAGA direttamente al valore dell’ecosistema P2E complessivo.

Il nuovo progetto P2E PlayDoge raccoglie 5,4 milioni di dollari in prevendita

Anche PlayDoge, un nuovo gioco crypto P2E attualmente in prevendita, ha avuto una settimana forte poiché gli investitori cercano alternative alle criptovalute più famose. Questa criptovaluta da gioco ha raccolto più di 5,4 milioni di dollari in una prevendita in rapido movimento e sembra sulla buona strada per esaurirsi prima del lancio del token $PLAY.

PlayDoge sta costruendo un gioco simile al vecchio Tamagotchi in cui i giocatori guadagnano token $PLAY mentre si prendono cura di un cagnolino virtuale. I giocatori possono anche guadagnare portando il loro doge virtuale in 20 avventure secondarie ispirate ai videogiochi. I token $PLAY possono essere riscattati per aggiornamenti di gioco, offrendo ai giocatori ancora più opportunità di vincere.

Questo gioco ha suscitato molto entusiasmo in quanto successore di Tamagotchi, che è stato uno dei giochi più popolari di sempre quando è stato lanciato negli anni ’90 e ha venduto più di 82 milioni di unità. PlayDoge sarà disponibile su iOS e Android, quindi potrebbe potenzialmente raggiungere centinaia di milioni di giocatori in tutto il mondo.

I giocatori avranno bisogno di $PLAY per iniziare a guadagnare mentre giocano, quindi c’è molta richiesta per ottenere token mentre sono in sconto durante la prevendita.