Il +5% del Bitcoin non supera la barriera di rottura: KAS e QUBE alla finestra

Il prezzo di Bitcoin è passato da 40.500 $ a 43.500 $ di recente, ma purtroppo il rialzo non è riuscito a superare la zona di resistenza e a sfondare nuovi massimi, dando agli investitori al ribasso un po’ di spazio per respirare. Il resto del mercato è in leggero ribasso in questo momento e ciò è dovuto principalmente al fatto che Bitcoin ha registrato un ritracciamento.

Inoltre, il denaro che sta affluendo nello spazio delle criptovalute è molto alto grazie all’ascesa di Kaspa, una delle migliori criptovalute in cui investire nelle ultime settimane grazie alla sua grande corsa e InQubeta, che sta spingendo il settore dell’AI come mai prima d’ora.

Tendenze di rottura per BTC

In base al recente comportamento di trading, la soglia dei 45.000 $ è emersa come un campo di battaglia fondamentale per i rialzisti su Bitcoin. Questo livello di prezzo è stato un importante punto di resistenza, secondo i dati on-chain, con una forte protezione dell’offerta attraverso gli ordini di vendita e lo stallo del prezzo. Il prezzo di BTC ha tentato più volte di rompere la barriera dei 45.000 $, compreso un recente rialzo del 5%, ma ogni tentativo è stato accolto da un’ampia presenza di venditori, segnalando una solida difesa sul mercato da parte degli investitori al ribasso.

Se questa situazione dovesse continuare nel corso del prossimo anno, il prezzo potrebbe arrivare a 42.800 $, fatto che sarebbe piuttosto insolito se si considera tutto il clamore che circonda un potenziale rialzo a Natale e la spinta derivante dall’approvazione dell’ETF e dall’halving.

Fortunatamente, InQubeta e Kaspa sono alcuni dei migliori altcoin che possono aiutare gli investitori rattristati da BTC. La prevendita di QUBE ha raccolto finora oltre 7,6 milioni di dollari grazie alla tendenza rialzista che ha preso il sopravvento sul mercato dell’AI. Nel frattempo, Kaspa ha conquistato un buon posto nella classifica delle 100 migliori criptovalute per capitalizzazione di mercato ed è stata tra le maggiori vincitrici degli ultimi mesi. Potrebbe continuare la sua corsa fino al 2024.

InQubeta sta conquistando un pubblico di massa

InQubeta (QUBE) sta indubbiamente riscuotendo un enorme successo tra le criptovalute nel 2023. Questa piattaforma innovativa offre investimenti frazionari in startup AI, sfruttando i propri token QUBE, che sono token ERC20 deflazionari, specificamente progettati per migliorare il processo di finanziamento delle startup AI.

Le startup di AI non hanno sempre attirato l’attenzione che meriterebbero, quindi InQubeta è intervenuta per cambiare questa situazione e rivitalizzare lo spazio.

L’impegno di InQubeta per l’invenzione va ben oltre gli investimenti in NFT e AI. Vale la pena notare che la piattaforma è in prima linea anche per quanto riguarda i migliori progetti di criptovalute. Grazie a una chiara attenzione alla finanza decentralizzata, offre agli investitori l’accesso ai migliori progetti di AI defi, rendendola una scelta di prim’ordine nel mondo altamente tecnologico delle criptovalute.

L’ingegnoso marketplace NFT di InQubeta offre a queste startup di intelligenza artificiale un’area per raccogliere capitali emettendo NFT basati su ricompense e azioni. I possessori di token QUBE possono facilmente partecipare a questi progetti e allo stesso tempo beneficiare dei privilegi dei primi finanziatori. Il token presenta caratteristiche uniche, tra cui una tassa del 2% su acquisti e vendite, con i proventi indirizzati a un wallet di burning, aumentando così il suo valore nel tempo. Cos’altro? Una tassa di vendita del 5% viene assegnata a una pool di ricompense dedicata, consentendo agli investitori di guadagnare ricompense attraverso lo staking dei token.

Conclusione

Le ultime due settimane sul mercato delle criptovalute sono state entusiasmanti, con prezzi delle valute in calo e in aumento. Gli investitori sono rimasti stupiti anche dallo slancio del prezzo dell’altcoin associato al progetto AI di InQubeta.

Al fine di fare i migliori investimenti in criptovalute bisogna tenere conto delle previsioni degli esperti di criptovalute, delle precedenti prestazioni sul mercato e, naturalmente, delle tendenze attuali. Questa è la chiave per vivere una vita finanziariamente stabile raccogliendo i frutti degli investimenti in criptovalute.

