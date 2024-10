Il cinema a casa tua con il Mini Proiettore 4K a prezzo ridicolo: solo su Amazon

Pronto ad organizzare delle serate cinema pazzesche a casa tua? Allora procurati subito il Mini Proiettore 4K XuanPad, oggi disponibile su Amazon a soli 144 euro grazie ad uno sconto del 29% ed un ulteriore coupon di 79 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione così conveniente non capita tutti i giorni!

Mini Proiettore 4K XuanPad: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Mini Proiettore 4K XuanPad è in grado di mettere a fuoco automaticamente, correggere chiaramente la distorsione trapezoidale (tecnologia unica 6D/4P), evitare in autonomia gli ostacoli ed adattarsi perfettamente allo schermo.

Inoltre garantisce un perfetto allineamento dell’immagine ed effetti visivi nitidi in qualsiasi momento, così da non avere mai angoli sfocati. Tra l’altro vanta le dimensioni di proiezione da 40″ a 400″ e lo zoom dal 100% al 50% per un’esperienza visiva più coinvolgente che mai.

Questo dispositivo è più luminoso 3 volte rispetto ad altri proiettori, ed adotta l’ultima tecnologia di colore NTSC e l’algoritmo di elaborazione dei bordi delle immagini all’avanguardia per offrire ogni dettaglio sullo schermo e particolari più minuziosi che mai.

In più, sfruttando il WiFi 6G offre una velocità di esecuzione più rapida e fluida rispetto ad altri modelli, mentre il chip Bluetooth 5.2 bidirezionale più avanzato consente di connettersi facilmente agli altoparlanti esterni o di funzionare come altoparlante Bluetooth.

