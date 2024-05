Il cinema in casa: Samsung e TCL puntano sugli schermi extra large

Samsung e TCL hanno deciso di rendere il salotto di casa come un cinema mostrando la nuova linea di smart TV 2024 di fascia alta. Se ormai le funzioni avanzate e un livello di dettaglio esagerato non stupiscono più come una volta, quello che invece sorprende è la grandezza delle TV, che ormai hanno dimensioni davvero elevate. Una aumento dei pollici esponenziale per tutti i costruttori, d’altronde quello delle smart TV è un settore in cui i prezzi finali non hanno avuto impennate continue ed è possibile quindi proporre dispositivi “fuori misura” a prezzi non da fuori serie. A parte qualche notevole eccezione.

Come al cinema, ma senza pop corn da 10 euro!

La tendenza per la fascia alta è proprio questa, schermi giganti dalle prestazioni elevate. Samsung ad esempio lo ha esplicitato con la nuova serie Mini Led QN900D top di gamma 8K col nuovo processoreNQ8 AI Gen 3, che parte da 65 pollici, proponendo anche tagli da 75 e 85 pollici. Un taglio più umano, pensato per un salotto dalle dimensioni più contenute non è previsto. Se poi si vuole qualcosa di ancor più grande c’è anche un 98 pollici.

Più in generale tutte le TV Samsung di punta non scendono sotto i 65 pollici, basta vedere la nuova serie Neo QLED QN800D, segno questo che a Seul hanno deciso di puntare su un’esperienza di visione il più cinematografica possibile con tutto quello che ne consegue in termini di dotazione tecnologica.

TCL supera il muro dei 100 pollici

Il nuovo TCL 115X955 Max, è max in tutto. Ha caratteristiche tecnologiche da Super Premium, è ideale non solo per vedere i film, ma anche per giocare, grazie al refresh rate da 144 htz e il supporto a FreeSync Premium Pro. Uno schermo cinematografico in salotto, con un prezzo adeguato a cosa troviamo sotto la scocc: costa come una city car super accessoriata: 23.999 euro. Anche per TCL la fascia alta non contempla pannelli dalle dimensioni contenute (per quelli ci sono una pletora di modelli dal prezzo budget vero punto di forza dell’azienda cinese): la serie QLED Pro, che condivide quasi tutta la tecnologia col modello da 115 pollici, si presenta con tagli da 65, 75 e 85 pollici.