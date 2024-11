Il display Smart Home di Apple è vicino: parte la sfida all'Echo Show di Amazon

Non solo iPhone, iPad, MacBook e AirPods. Apple sta studiando tecnologie innovative e prodotti tutti nuovi per poter allargare ulteriormente il proprio business e fornire un ecosistema tech ancora più completo alla clientela. In queste settimane, si stanno rincorrendo indiscrezioni in merito a quelle che potrebbero essere le principali novità in arrivo nella prima metà del 2025.

Ce n’è una che sta già ingolosendo i fanatici dell’Intelligenza Artificiale e della domotica, ossia il lancio di un display Smart Home targato Apple. Ne ha parlato l’esperto Mark Gurman di Bloomberg, secondo cui i lavori di sviluppo sarebbero già arrivati alle battute finali. Una mossa chiara e strategica quella dell’OEM di Cupertino, che lancia il guanto di sfida ad Amazon e al suo Echo Show.

Display Smart Home di Apple: che cosa sappiamo

Al momento non ha nemmeno un nome, ma già a marzo 2025 potremmo assistere alla presentazione ufficiale del nuovo display Smart Home di Apple. Secondo Gurman, si tratterebbe di uno schermo da parete utilizzabile per il controllo degli elettrodomestici tramite la domotica, per partecipare od organizzare videoconferenze e per sfruttare l’Intelligenza Artificiale tramite app dedicate.

Entrando nel merito della sua composizione, ci si aspetta uno schermo quadrato da 6 pollici circa disponibile nelle colorazioni argento e nero. Dovrebbe ricordare gli iPad più recenti, seppur con cornici più spesse. Non potevano mancare la fotocamera integrata e gli altoparlanti, oltre ad una batteria ricaricabile.

E se per il sistema operativo ci sono ancora parecchi dubbi, le app disponibili sono quelle che già abbiamo imparato a conoscere su altri device Apple. E quindi Safari, Promemoria, Calendario, FaceTime, Musica e tante altre. Ma quanto potrebbe costare? Anche in questo caso, ci sono ad oggi solo indiscrezioni da prendere con le pinze. Bloomberg rivela che, viste le tecnologie e i materiali utilizzati, il costo di lancio dovrebbe attestarsi intorno ai 1.000 dollari.