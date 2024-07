Il gioco P2E eTukTuk brucia il 30% dell'offerta - E’ il prossimo Notcoin? La prevendita termina tra 4 giorni

Notcoin ha sovraperformato il mercato questa settimana, con un aumento del 28% a 0,16 dollari. Questa è un’ottima notizia per nuovi progetti come eTukTuk ($TUK).

eTukTuk ha reso nota la sua presenza bruciando il 30% della sua offerta totale in prevendita. Si tratta di un grande vantaggio per gli acquirenti in prevendita e per i potenziali nuovi acquirenti, dato che il token ora è più scarso e potenzialmente in grado di aumentare di valore.

Il 10% dell’offerta totale dei token è destinata alla prevendita, mentre il resto è diviso tra altre aree, tra cui staking, marketing e liquidità.

Mancano solo quattro giorni alla fine della prevendita, quindi i potenziali acquirenti devono agire rapidamente per assicurarsi i propri token al prezzo fisso e scontato. Finora, eTukTuk ha raccolto oltre 3,5 milioni di dollari durante la prevendita e $TUK sarà attivo su Uniswap il 16 luglio alle 11:00 GMT.

La liquidità sarà bloccata su Uniswap, riflettendo l’impegno del team per la crescita a lungo termine. Ci sono anche voci secondo cui eTukTuk sarà quotato sui listini di borsa centralizzati entro una settimana dal lancio di Uniswap.

Gli investitori in prevendita stanno incassando un APY dell’80%

Gli investitori in prevendita possono iniziare immediatamente a mettere in stakgin i loro $TUK e attualmente ottengono un APY dell’80%. I premi di staking continueranno per tre anni e gli staker potranno ritirare i propri premi dopo un periodo di blocco iniziale di sette giorni.

$TUK è stato lanciato secondo lo standard token BEP20 della chain BNB. Ciò offre due notevoli vantaggi rispetto alle catene della concorrenza.

Innanzitutto, BNB è veloce, economico e popolare. È più veloce e le commissioni sono molto più basse rispetto alla rete Ethereum. Inoltre, si trova all’interno della macchina virtuale Ethereum, il che significa che gli utenti possono accedervi con un portafoglio MetaMask standard.

Per questo motivo, nel 2024 la chain BNB ha registrato una media di oltre un milione di utenti attivi giornalieri.

Nel gioco eTukTuk Crazy Taxi, i giocatori corrono per le affollate strade dello Sri Lanka, facendo salire e scendere i passeggeri e guadagnando $TUK, la valuta del gioco. Oltre a guadagnare token, i giocatori possono utilizzarlo per effettuare acquisti, aggiornamenti e accedere a funzionalità esclusive.

Il secondo vantaggio del lancio sulla chain BNB è che eTukTuk finirà probabilmente sul radar di Binance, portandolo potenzialmente a una quotazione di valore entro la fine dell’anno.

Il fiorente mercato di GameFi vale oltre 11 miliardi di dollari e ora eTukTuk si unisce alla festa

Si prevede che il mercato GameFi crescerà fino a superare i 46,8 miliardi di dollari entro il 2030, secondo un rapporto di HTF Market Intelligence. Nel contesto odierno, il rapporto valuta GameFi a 11,37 miliardi di dollari.

Tuttavia, il rapporto non tiene conto di Notcoin lanciato di recente e di alcuni dei suoi concorrenti come Hamster Kombat. Notcoin è un gioco Play-to-Earn basato su Toncoin che ha attirato oltre 40 milioni di utenti.

Questi utenti potevano partecipare a un semplice gioco clicker per guadagnare token, che in seguito diventavano scambiabili con $NOT. Il successo incrollabile di Notcoin ha ispirato la nascita di innumerevoli altri progetti Toncoin P2E.

L’integrazione di Toncoin nell’app di messaggistica Telegram ha fornito un vantaggio a questa tendenza.

Sebbene eTukTuk non operi sotto il banner Toncoin, il suo modello P2E è ugualmente allettante e attira molta attenzione. L’importante distinzione di eTukTuk è che il suo gioco è più espansivo e basato sull’abilità.

Divertimento e abilità sono la prima richiesta per i giochi P2E di nuova generazione come Crazy TukTuk Taxi

Sebbene i primi giochi P2E come Axie Infinity e i più recenti come Notcoin abbiano sicuramente suscitato scalpore, non sono all’altezza della richiesta. Questi giochi enfatizzano il guadagno piuttosto che il gioco.

Ciò può attrarre grandi quantità di giocatori che estraggono valore, ma non ha la stessa capacità di resistenza di un gioco che privilegia il divertimento e l’abilità, come Crazy TukTuk Taxi.

I giocatori di eTukTuk inizieranno dallo Sri Lanka e potranno sbloccare nuove posizioni e aggiornare i loro taxi tuk-tuk. I giocatori guadagneranno $ TUK per ogni viaggio riuscito che possono essere utilizzati nel gioco o scambiati con altre criptovalute.

eTukTuk è disponibile su Android e iOS

Revisori di terze parti hanno già condotto rigorosi test sugli smart contract e hanno scoperto che eTukTuk è sicuro e protetto. Il token $TUK è disponibile sulla chain BNB e la prevendita accetta pagamenti in BNB, ETH, USDT e carte bancarie.

Il team di eTukTuk ha già dimostrato il proprio valore lanciando il gioco e riducendo il rischio di acquistare $TUK in prevendita. Il gioco Crazy TukTuk Taxi rimane nelle sue fasi preliminari fino al termine della prevendita, ma si prevede che l’adozione aumenterà una volta iniziata la commercializzazione.