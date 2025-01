Il Laptop HP più versatile ed efficiente sul mercato in promo speciale (-30%)

La tua postazione di lavoro necessita di un nuovo pc portatile? La soluzione ideale per ogni tua esigenza è l’HP Laptop 14s, oggi disponibile su Amazon a soli 229 euro con un super sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile rateizzare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

HP Laptop 14s: massima efficienza e performance eccellenti

L’HP Laptop 14s è un pc portatile che vanta funzionalità e caratteristiche tecniche innovative, così da accontentarti in qualsiasi campo.

Innanzitutto è dotato del nuovo processore Intel Celeron N4500 con una frequenza di base fino a 2,8GHz che fa andare tutto liscio come l’olio, permettendoti di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera fluida ed efficiente.

Nello specifico dispone, inoltre, del sistema operativo Windows 11 Home Modalità S, ottimizzato per la sicurezza che consente l’installazione delle app solo dal Microsoft Store e richiede Microsoft Edge per la navigazione sicura.

Allo stesso tempo, il suo display da 14 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p è antiriflesso ed ha una luminosità di 250 Nits così da offrirti immagini sempre impeccabili dai colori vividi e i particolari minuziosi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, la batteria assicura un’autonomia con una durata fino a 7 ore e 30 minuti, quindi utilissima per chi lavora in mobilità, mentre con la Ricarica Rapida (HP Fast Charge) si potrà caricare in soli 45 minuti circa il 50% della batteria.

