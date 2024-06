Il nuovo crypto game PlayDoge raggiunge i 5 milioni di dollari in ICO - Sarà il prossimo Hamster Kombat?

PlayDoge (PLAY) sta emergendo come uno dei titoli più in voga nell’arena GameFi, seguendo le orme di Notcoin e Hamster Kombat.

Il progetto del token PLAY ha ora raccolto oltre 5 milioni di dollari durante la sua ICO, segno del suo elevato potenziale di rialzo.

Gli esperti stanno già segnalando che PlayDoge potrebbe essere il prossimo grande gioco di crittografia – potenzialmente anche il prossimo Hamster Kombat – grazie al suo gameplay adatto ai principianti, in stile Tamagotchi.

PlayDoge – Quando Doge incontra Tamagotchi

L’importanza del trading narrativo non può essere negata durante un mercato rialzista.

Prendiamo, ad esempio, XRP. Nonostante Ripple abbia ottenuto importanti vittorie storiche sulla SEC, XRP rimane una delle criptovalute a grande capitalizzazione meno performanti.

Al contrario, i token GameFi come Notcoin, le monete AI come Fetch.ai e le meme coin come Dogwifhat hanno avuto un enorme successo, trasformando diversi piccoli investitori in milionari.

PlayDoge si trova alla confluenza di due delle narrazioni più richieste: GameFi e le meme coin. Unisce infatti l’importanza di Doge con la nostalgia di Tamagotchi, il famoso gioco virtuale per animali domestici che è stato di gran moda negli anni ’90 con 80 milioni di copie vendute.

Come per Notcoin e Hamster Kombat, diventati popolari grazie al loro semplice concetto “tap 2 earn”, PlayDoge ha mantenuto il gameplay intuitivo e adatto ai principianti. Consideralo come una versione modernizzata di Tamagotchi, con specifiche migliorate e un’applicazione per smartphone.

Proprio come in Tamagotchi, i giocatori potranno possedere Doge come proprio compagno virtuale. Tuttavia, non possono essere negligenti nel nutrire, addestrare e giocare con il loro animale domestico o guardarlo scappare in un’altra casa o morire.

I giocatori possono anche completare giochi retrò 2D – simili agli scroller laterali a 8 bit – per guadagnare criptovalute gratuite e punti esperienza. Una classifica pubblica terrà traccia dei punti esperienza di tutti i giocatori, con i migliori che guadagneranno premi e ricompense.

Se ciò non bastasse, i giocatori e gli investitori possono anche guadagnare premi di staking, a partire già dalla prevendita stessa.

PlayDoge potrebbe essere il prossimo Hamster Kombat?

Il token nativo di Hamster Kombat, HMSTR, arriverà sugli scambi a luglio e si prevede che assisterà a una crescita enorme, simile a Notcoin.

Non sorprende che gli investitori cercheranno il prossimo Hamster Kombat dopo il suo IEO e PlayDoge potrebbe essere una delle migliori scelte per i fan dei giochi di crittografia P2E.

Pertanto, gli investitori intelligenti sono ottimisti sul potenziale di rialzo di PLAY. Il famoso esperto di trading di YouTube, Crypto Boy, ha accennato al fatto che PlayDoge sarà la prossima crittografia 100x. È interessante notare che questo video è stato realizzato quando PLAY aveva raccolto solo 3,5 milioni di dollari nella sua ICO e da allora ha aggiunto altri 1,5 milioni di dollari.

Gli investitori possono seguire il profilo X di PlayDoge o il suo canale Telegram per tenere il passo con gli ultimi aggiornamenti su questo crypto game.