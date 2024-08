Il nuovo token Learn-to-Earn 99Bitcoins debutta su Uniswap

99Bitcoin token ($99BTC), una nuova criptovaluta incentrata sull’apprendimento nel mondo delle crypto, ha debuttato ufficialmente sui listini di Uniswap.

Il progetto ha appena concluso la sua prevendita, dove ha raccolto finanziamenti per 2,5 milioni di dollari.

Per celebrare il lancio sull’exchange, 99Bitcoins ha bruciato 33 miliardi di token. Ciò riduce la sua offerta totale, rafforzando quindi il suo potenziale di crescita a lungo termine.

I partecipanti alla prevendita possono richiedere i propri token visitando la home page della presale di 99Bitcoins e connettere i loro wallet.

Dopo il dilagante successo delle prevendite, è diventato chiaro che il token 99Bitcoins è una criptovaluta da tenere d’occhio attentamente nelle prossime settimane.

Anche se è stato appena lanciato, il team di developer che lo ha progettato è uno dei più collaudati del settore. 99Bitcoins è stata fondata nel 2013 e ha coltivato un seguito di 700.000 abbonati YouTube e 2,8 milioni di abbonati e-mail. E questo per non parlare dei lettori dei siti di notizie.

Detenere $ 99BTC garantisce agli utenti un’ampia gamma di privilegi. Questi includono premi per lo staking, un gruppo di community VIP, l’accesso alla piattaforma Learn-to-Earn e molto altro.

Comprendere il mondo delle crypto con 99Bitcoins

L’inizio della settimana ha visto perdite da capogiro per molti investitori in criptovalute.

Si è verificata una svendita a livello di mercato a causa dei timori di una recessione imminente.

Lunedì sono stati spazzati via oltre 750 miliardi di dollari dalla capitalizzazione del mercato delle criptovalute e alcuni investitori ora lo chiamano “lunedì nero”.

I prezzi hanno iniziato a riprendersi questa settimana, ma sono ancora in gran parte in rosso. Ad esempio, Bitcoin è sceso dell’8% rispetto alla scorsa settimana e Ethereum è sceso del 21%.

Ma al culmine della capitolazione, molte criptovalute hanno perso il 20-30% delle loro valutazioni in poche ore.

Per gli investitori nuovi nel settore, è stato un periodo inquietante. Ma per i veterani delle criptovalute, tutto è andato come al solito.

Questa è la grande differenza tra i trader che guadagnano e quelli che perdono denaro.

Le balene hanno dimostrato che, anche nei momenti di massima paura, è importante attenersi al piano e fare shopping quando le cose costano poco.

Guardando al futuro, queste balene ora guadagneranno ancora più soldi quando Bitcoin creerà nuovi ATH (massimi storici).

E i nuovi arrivati ​​nel mondo delle criptovalute devono imparare ad abbracciare questa volatilità di mercato. Fa parte del ciclo del mercato delle criptovalute ed è in realtà il motivo per cui investire in criptovalute può essere così redditizio. Da un grande rischio deriva una grande ricompensa.

99Bitcoins si impegna a educare tutti i livelli dei trader di criptovalute, aiutandoli a insegnare i principi fondamentali che possono utilizzare per diventare redditizi, anche in condizioni di mercato sfavorevoli.

Il mercato delle criptovalute continua a subire bruschi colpi di scena e orientarsi in tali condizioni non è un compito facile. Tuttavia, il token 99Bitcoins spera di aiutare con la sua piattaforma di apprendimento incentivata e un ampio elenco di funzionalità e bonus.

Unisciti al suo profilo X, Discord o su Telegram per rimanere in contatto.