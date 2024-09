Il prezzo del Bitcoin crolla dopo il dibattito sulle elezioni negli Stati Uniti, ma la prevendita di Pepe Unchained continua a mostrare uno slancio rialzista

I trader del mondo crypto non sanno se stanno arrivando o andando in mezzo a condizioni di mercato volatili; eppure Pepe Unchained ($PEPU), una nuova presale, continua a mostrare uno slancio rialzista.

Le prospettive a breve termine per i mercati finanziari sono contorte. L’incertezza sulle prossime elezioni statunitensi, l’attesa per i tagli dei tassi di interesse e le preoccupazioni per un potenziale rallentamento economico si scontrano.

Pepe Unchained continua a spingere avanti nella sua prevendita, incurante del rumore esterno. Stava solo festeggiando la raccolta di 12,5 milioni di $ ieri e non ha fatto alcuno sforzo per raggiungere i 12,7 milioni di $ 24 ore dopo.

A questo punto, sembra che il tanto ambito traguardo dei 15 milioni di $ raccolti sia una questione di quando, non di se.

Perché Pepe Unchained sta salendo alle stelle? È a causa del suo caso d’uso. A differenza di altre meme coin, $PEPU è supportato da solidi fondamentali basati sull’utilità.

Pepe Unchained: la meme coin con una blockchain di livello 2

Mentre sfrutta il fascino magnetico della crypto Pepe, Pepe Unchained sta creando una blockchain Ethereum layer 2 scalabile.

Sarà 100 volte più veloce di Ethereum e molto più economica. Tuttavia, sarà anche collegata alla catena principale tramite un ponte dedicato, rendendo semplice lo spostamento di fondi dentro e fuori “Pepe Chain”.

Altre caratteristiche principali includono un meccanismo di staking e un block explorer.

Il codice del progetto è già stato verificato da Solid Proof, che lo ha trovato sicuro e protetto.

Tutto questo distingue Pepe Unchained da qualsiasi altra cosa sul mercato. La maggior parte delle meme coin mette le “vibrazioni” al primo posto, ma Pepe Unchained valorizza la tecnologia e l’innovazione, che sono il fondamento della filosofia delle criptovalute.

Pepe Unchained sarà una rampa di lancio su cui altri progetti di meme coin possono basarsi. Gli sviluppatori potrebbero creare la propria meme coin o un’applicazione correlata, come un’app di trading di meme coin o una collezione NFT. L’utilità del token $PEPU sosterrà tutto questo.

I mercati sono in bilico dopo il dibattito sulle elezioni americane, ma il token $PEPU registra ancora guadagni

Donald Trump e Kamala Harris, i due candidati alla Casa Bianca a novembre, sono testa a testa dopo il dibattito di martedì sera, secondo i dati dei maggiori sondaggisti americani.

Le elezioni statunitensi sono attualmente un punto focale chiave nei mercati finanziari, con entrambi i candidati in testa che hanno opinioni polarizzanti su cose come la politica fiscale e le tariffe del commercio internazionale.

I prezzi delle criptovalute hanno subito un leggero colpo dal dibattito, con la capitalizzazione di mercato totale in calo dell’1,13% oggi.

Tuttavia, gli analisti stanno guardando avanti alle cifre dell’indice dei prezzi al consumo (CPI), che saranno mercoledì mattina, sperando che l’inflazione sia inferiore alle aspettative.

Tuttavia, le preoccupazioni di un rallentamento economico derivante dai dati del mercato del lavoro peggiori del previsto della scorsa settimana hanno instillato il timore che i tagli dei tassi possano essere troppo piccoli e troppo tardivi.

Nel breve termine, il mercato è pieno di incertezze. Ciò si manifesta in mosse superficiali, con i trader che attendono più dati prima di prendere decisioni avventate.

Pepe Unchained vedrà la prima ondata rialzista nel prossimo “Uptober”

La raccolta totale di 12,7 milioni di $ di Pepe Unchained lo rende una delle prevendite di criptovalute più ambite sul mercato.

È una somma di denaro sbalorditiva da raccogliere per un progetto senza un prodotto rifinito, e questo è accaduto mentre il mercato delle criptovalute era in calo.

Bitcoin è sceso del 23% rispetto al suo massimo, mentre molte altcoin sono scese del 60% o più.

Quindi cosa succede a Pepe Unchained in un mercato rialzista? I trader aumenterebbero la loro propensione al rischio e sarebbero più desiderosi di investire: gli afflussi di capitale potrebbero aumentare vertiginosamente.