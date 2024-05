Il prezzo di Bitcoin potrebbe salire per la crisi in Iran? Scoprilo approfondendo questo progetto su BTC

In un Iran già in crisi, le cose si sono ulteriormente complicate a causa della morte di Ebrahim Raisi, il presidente della nazione, avvenuta in un incidente in elicottero nel pomeriggio di domenica.

I timori per una escalation militare nel Medio Oriente, anche come conseguenza di quest’ultimo episodio, appaiono sempre più fondati, anche se, così come raccontano i media locali, per Raisi si sarebbe trattato di una tremenda fatalità dovuta alle cattive condizioni atmosferiche.

Questo certamente scongiura conseguenze ben più gravi almeno su questo fronte o in questa specifica occasione, ma non significa che il pericolo sia cessato.

Inoltre l’Iran stesso aggrava la sua crisi interna, con una povertà dilagante, servizi ridotti al minimo per l’embargo e un malcontento della popolazione sempre crescente.

Si tornerà al voto tra 50 giorni, ma nessuno sa cosa succederà e, in momenti di così grande incertezza, la valuta di un paese tende a collassare sempre di più. Nella giornata di ieri, infatti, la borsa valori di Teheran ha perso parecchi punti percentuale.

Ma tutto questo potrà influire su Bitcoin e sulle altre crypto?

Capire il mondo tramite la conoscenza e l’istruzione

Il mondo è un posto sempre più complicato e, le criptovalute, spesso rispondono a regole non scritte che è necessario comprendere appieno per poter padroneggiare.

Le crisi mondiali, gli scossoni di mercato, guerre, cigni neri e ogni altro genere di eventualità che fa paura alle persone e ai prezzi degli asset, creano uno schema che può essere compreso e in parte previsto se si sa come funzionano le cose.

Ma come ricevere tutta l’istruzione necessaria per sopravvivere al cambiamento? Grazie a corsi online e guide come quelle create da piattaforme come 99Bitcoins.

Si tratta infatti di una piattaforma di e-learning dove ci sono corsi di ogni genere su blockchain, ecosistemi, exchange, DEX e molto altro ancora.

Ora, se si trattasse solo d’istruzione, se ne potrebbero nominare tante di piattaforme o realtà come questa. Quello che veramente fa la differenza sta nel fatto che, 99Bitcoins, premi gli utenti che sceglono questa piattaforma per imparare.

Nello specifico, per coloro che seguiranno i corsi, riceveranno il token 99BTC come premio per il loro sforzo, il quale potrà poi ovviamente essere rivenduto per profitto.

Non solo però, dato che esiste anche la possibilità di mettere in staking questo token e di ottenere ancora più ricompense e vantaggi da questa realtà.

Attualmente il token 99Bitcoins si trova in una fase di prevendita, con un prezzo per unità di solo 0,00105 dollari, il quale verrà poi progressivamente alzato prima della quotazione sul mercato.

Ora, ovviamente l’insegnamento è la parte centrale del progetto, il quale punta forte sul creare una community di studiosi affezionati e creatori di contenuti con grande esperienza, ma c’è di più.

Trattandosi di una realtà nuova nel suo essere, il Learn-to-Earn (ovvero imparare per guadagnare) che è il pilastro di 99Bitcoins, potrebbe diventare un trend nel mercato crypto. Come spesso accade quando arriva qualcosa di nuovo, esso diventa subito popolarissimo e i token vanno a ruba.

Questo sarà il caso di 99BTC? Ovviamente questo non spetta a noi dirlo, specialmente non ora che è in fase di prevendita.

Quello che è certo è che, l’opportunità d’imparare e guadagnare, è un qualcosa alla quale nessun investitore o interessato al mondo delle crypto dovrebbe passar sopra con leggerezza.

Capire il mercato e la sua connessione col mondo intero sono basi fondamentali per poi investire con cognizione di causa e non buttare solo i soldi a caso su ciò che è in FOMO in quel momento.

Investire va fatto prima di tutto su sé stessi, poi anche sul mercato quando si avranno le conoscenze necessarie per fare davvero affari d’oro.